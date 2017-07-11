بالصور... تعرف على زورق "بنتلي العائم" الروسي الفاخر

وقال المدير التنفيذي للشركة، إيفان آنتسيف، لمراسل وكالة "سبوتنيك" للأنباء الدولية، أن "الشركة قدمت زورقي "فولغا" و"دلفين" المجهزين بمقصورتين فاخرتين، والمزودان بزعانف خاصة".

وأضاف: "يمكن اعتبار الزورقين بمثابة "بنتلي عائمة"".

تبلغ قدرة محرك كل من الزورقين 280 حصانا، بحيث يسمح بالتسارع حتى 90 كيلومترا في الساعة. تم تفصيل داخل المقصورة من الجلد، وصممت من أنواع ثمينة من الخشب.

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ومن الممكن استخدام هذه الزوارق للنزهات المائية وجولات استطلاعية ونقل الشخصيات البارزة. عند زيادة سرعة الزورق إلى 90 كيلومترا في الساعة، يبدأ بالصعود بواسطة زعانف التي تقلل من تأثره بالأمواج.

يجدر الذكر أن شركة "رادار MMC" قدمت الزورق لأول مرة أثناء المعرض البحري العسكري في سان بطرسبورغ، في يونيو/ حزيران الماضي.