الكشف عن حقيقة فيديو تجهيز وجبة "محشي" بالحرم المكي (فيديو)

© Sputnik. Natalia Seliverstov شاهد...مشاجرة عنيفة بين قطتين في الحرم المكي

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في المملكة، أن الفيديو، مقطع قديم وتم نشره منذ أكثر من عام، وأكدت أنها تمنع مثل هذه السلوكيات داخل الحرم وساحاته حفاظًا على نظافته وقدسيته، لافتة إلى أنها تكلف فرقًا ميدانية داخل الحرم لمنع دخول الأطعمة والأشربة غير المصرح بها، وذلك وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

ونبهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إلى ضرورة التعامل مع مقاطع الفيديو بحذر وعدم نشر القديم منها على مواقع التواصل بزعم أنها حديثة، لما تسببه من إرباك وتشويش للناس.