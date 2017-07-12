نعومي كامبل تواعد رجل أعمال مصريا

حيث تمكنت الصحافة من معرفة الرجل الذي سرق قلب العارضة السمراء، فما كان سوى المدير السابق لشركة فيليب موريس الدولية البالغ من العمر 61 عاما والمعروف باسم لوي كاميلري.
وكما هو معروف فإن لوي هو رجل أعمال مصري، مطلق ولديه 3 أولاد، وتقدر ثروته بحوالي 200 مليون دولار.
وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن لوي وكامبل التقيا في إحدى سباقات السرعة "الفورمولا 1".
يذكر بأن العارضة كانت على علاقة برجل أعمال روسي، ولم تدوم علاقتهما لوقت طويل.
Has Naomi Campbell found love? Supermodel is 'secretly dating multimillionaire tobacco boss Louis C. Camilleri https://t.co/hK4JlvRkPE— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) ١٢ يوليو، ٢٠١٧
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