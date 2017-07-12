نعومي كامبل تواعد رجل أعمال مصريا

© AP Photo/ TIMOTHY A. CLARY سعودي يشعل حربا بين نعومي كامبل وريهانا

نعومي كامبل البالغة من العمر 47 عاما لم تفضح عن علاقتها الشخصية، بشكل معلن.

حيث تمكنت الصحافة من معرفة الرجل الذي سرق قلب العارضة السمراء، فما كان سوى المدير السابق لشركة فيليب موريس الدولية البالغ من العمر 61 عاما والمعروف باسم لوي كاميلري.

وكما هو معروف فإن لوي هو رجل أعمال مصري، مطلق ولديه 3 أولاد، وتقدر ثروته بحوالي 200 مليون دولار.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن لوي وكامبل التقيا في إحدى سباقات السرعة "الفورمولا 1".

يذكر بأن العارضة كانت على علاقة برجل أعمال روسي، ولم تدوم علاقتهما لوقت طويل.