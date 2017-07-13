بالفيديو...حقيقة تعاطي كيم كارداشيان الكوكايين

وأثار فيديو على تطبيق سناب شات يوم الاثنين، وكانت الطاولة في خلفيته، تكهنات على مدى 24 ساعة على تويتر بأن كارداشيان وهي أم لطفلين تدمن الكوكايين.

I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop https://t.co/oICdPQVi8d — Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 11, 2017

وفي بادئ الأمر ردت كارداشيان (36 عاما) التي لها 101 مليون متابع على انستغرام بأن الخطوط البيضاء ليست سوى "بقايا سكر من حلوى" اشترتها بعد زيارة متجر في نيويورك مع طفليها نورث وسينت من نجم موسيقى الراب كاني ويست، وفقا لـ"رويترز".

لكن في وقت لاحق من يوم الثلاثاء نشرت كارداشيان على حسابيها بتويتر وسناب شات لقطة فيديو مقربة للطاولة وقالت إنها ظنت في البداية أن الخطوط ناتجة عن بقايا الحلوى لكن تبين لها أنها نقوش الرخام على الطاولة بغرفتها في فندق بمدينة نيويورك.

Just a marble table 😂😂😂 pic.twitter.com/5GA14ptvqy — Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 12, 2017

وأضافت قائلة "لم تكن حلوى على طاولتي! الطاولة كانت رخامية…لا أقوم بهذا…ليس هذا نمط حياتي — لم أفعل هذا من قبل مطلقا".