بالفيديو...حقيقة "الراكب الغامض" في سيارة بوتين

وأبرزت وسائل الإعلام العالمية هذا الخبر، ورجحوا، أن يكون الراكب المجهول، إمرأة، وأثار هذا الحدث موجة من التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي حول طبيعة هذا الشخص.

Putin arrives at Valaam, driving himself. But who is that in the back seat he goes to let out, who waves him away? https://t.co/4PhECkD3Mb pic.twitter.com/P80YCzj2br — Shaun Walker (@shaunwalker7) July 12, 2017

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Putin visits relics of St. Sergius and Herman in Valaam Monastery https://t.co/uJaoUdxSAT pic.twitter.com/OqutZHcpxJ — Ruptly (@Ruptly) July 12, 2017

​وفي أول رد فعل من الكرملين، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الراكب في المقعد الخلفي كان عضواً في أفراد الأمن الخاصة بالرئيس "بوتين".

وأضاف، أن الرئيس بوتين "أراد أن يأخذ شيئا" من السيارة، وعندما قام بفتح الباب الخلفي ظهرت السترة الحمراء التي كانت مع الحرس، قائلاً "الرئيس بوتين أكد أنها كانت سترة في السيارة".