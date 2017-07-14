انتفاضة نسائية في الكونغرس شعارها "ثياب بلا أكمام"

© REUTERS/ YURI GRIPAS 22 مليون أمريكي يفقدون التأمين الصحي بسبب مشروع قانون في "الكونغرس"

وجاءت تصريحات رئيس مجلس النواب ريان بعد أسبوع من تقرير لشبكة "سي.بي.إس" الإخبارية بشأن القواعد التي أثارت عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعقب هذا التقرير تقارير تضمنت اتهامات لرئيس مجلس النواب باستهدافه للنساء، وأشارت التقارير إلى الطقس الحار الذي تشتهر به واشنطن في الصيف.

وقال ريان في مؤتمر صحفي "هذا ليس بالشيء الجديد وبالتأكيد لم أنصح بهذا الشيء…لكن هذا لا يعني أن تطبيق (القواعد) لا يحتمل بعض التحديث".

يذكر أن قواعد الزي الحالية المعمول بها منذ سنوات حتى في فترة رئاسة الديمقراطية نانسي بيلوسي للمجلس من 2007 وحتى عام 2011. وبيلوسي هي المرأة الوحيدة التي رأست مجلس النواب الأمريكي. وتلزم القواعد النواب من الرجال بارتداء بدلة وربطة عنق في غرفة البرلمان والردهة خارج الغرفة، ولا يفترض أن ترتدي النساء ثيابا دون أكمام إلا إذا ارتدين فوقها سترة أو معطفا. وليس مسموحا للرجال أو النساء بارتداء أحذية مفتوحة أو رياضية.

ودخلت نائبات من الكونغرس على خط الجدل الذي أثارته التقارير الإخبارية الأخيرة، إذ وزعت ‭‭ ‬‬جاكي سباير النائبة الديمقراطية منشورا حثت فيه النائبات على ارتداء ثياب بلا أكمام فيما وصفته "بجمعة بلا أكمام" يوم 14 يوليو/ تموز 2017.