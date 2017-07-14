تسجيل
10:06 14 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    عضوات الكونغرس الأمريكي يلبسن الأبيض خلال كلمة ترامب

    انتفاضة نسائية في الكونغرس شعارها "ثياب بلا أكمام"

    © REUTERS/ KEVIN LAMARQUE
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 134 0 0

    بعد غضب أشعلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قواعد تمنع النائبات الأمريكيات من ارتداء ثياب بلا أكمام، تعهد بول ريان رئيس مجلس النواب بأن يراجع مسؤولو المجلس هذه المسألة، ووعد بتحديث القواعد التي تحدد مواصفات زي النساء النواب في الكونغرس الأمريكي.

    أمريكيون
    © REUTERS/ YURI GRIPAS
    22 مليون أمريكي يفقدون التأمين الصحي بسبب مشروع قانون في "الكونغرس"
    وجاءت تصريحات رئيس مجلس النواب ريان بعد أسبوع من تقرير لشبكة "سي.بي.إس" الإخبارية بشأن القواعد التي أثارت عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعقب هذا التقرير تقارير تضمنت اتهامات لرئيس مجلس النواب باستهدافه للنساء، وأشارت التقارير إلى الطقس الحار الذي تشتهر به واشنطن في الصيف.

    وقال ريان في مؤتمر صحفي "هذا ليس بالشيء الجديد وبالتأكيد لم أنصح بهذا الشيء…لكن هذا لا يعني أن تطبيق (القواعد) لا يحتمل بعض التحديث".

    يذكر أن قواعد الزي الحالية المعمول بها منذ سنوات حتى في فترة رئاسة الديمقراطية نانسي بيلوسي للمجلس من 2007 وحتى عام 2011. وبيلوسي هي المرأة الوحيدة التي رأست مجلس النواب الأمريكي. وتلزم القواعد النواب من الرجال بارتداء بدلة وربطة عنق في غرفة البرلمان والردهة خارج الغرفة، ولا يفترض أن ترتدي النساء ثيابا دون أكمام إلا إذا ارتدين فوقها سترة أو معطفا. وليس مسموحا للرجال أو النساء بارتداء أحذية مفتوحة أو رياضية.

    ودخلت نائبات من الكونغرس على خط الجدل الذي أثارته التقارير الإخبارية الأخيرة، إذ وزعت ‭‭ ‬‬جاكي سباير النائبة الديمقراطية منشورا حثت فيه النائبات على ارتداء ثياب بلا أكمام فيما وصفته "بجمعة بلا أكمام" يوم 14 يوليو/ تموز 2017.

    انظر أيضا:

    هجوم انتحاري لـ"داعش" على نساء يقمن بتحضير حلوى العيد غربي العراق
    تعرف على أغنى 10 نساء في العالم (صور)
    أول رد من نساء السعودية على الاهتمام بـ"بنت ترامب" (فيديو)
    البرازيل: قرية سكانها فقط نساء يناشدن الرجال بالعودة (صور+فيديو)
    بالصور...أجمل نساء عربيات
    توجيه الاتهام لثلاث نساء من لندن بجرائم تتعلق بالإرهاب
    عصابة نساء تركيات للقتل والسرقة في لبنان باستخدام السكاكين
    الكلمات الدلالية:
    الكونغرس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    غروب الشمس على خلفية مضيق لومير (Lemaire Channel) في القطب الجنوبي
    القطب الجنوبي...القارة المعرضة للاختفاء
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك