بسبب الإرهاب... منع تطبيق "تلغرام" في هذا البلد

© AFP 2017/ ShipSpotting.com/Patalavaca غرق سفينة تقل أكثر من 100 راكب قبالة ساحل سولاويزي في اندونيسيا

وقالت وزارة الاتصالات، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، "كان يجب القيام بهذه الخطوة، في تلغرام يجري تداول مجموعة من الأمور المليئة بالكراهية والراديكالية، مثل كيفية تصنيع قنبلة وكيفية تنفيذ هجوم.. هذا الأمر يتعارض مع القانون الإندونيسي"، وذلك وفقاً لرويترز.

وقالت وكالة رويترز، إن هذه الخطوة من طرف إندونيسيا، تأتي بعد الحضور القوي والمؤثر لتنظيم "داعش الإرهابي" في جنوب شرق آسيا.

ولم يعلق "تلغرام" إلى حدود الساعة على هذه الخطوة، علماً بأن هذا البرنامج، الأكثر شعبية بين أنصار تنظيم "داعش الإرهابي".