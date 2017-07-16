قائمة بأكثر 10 مناطق ارتفاعا في درجات الحرارة بالعالم

وفي تقرير لموقع "بيزنيس انسايدر" أعد خلاله قائمة بأكثر المناطق ارتفاعًا للحرارة على مستوى العالم، والتي تجعل الحياة في تلك المناطق غير قابلة للحياة.
دلّول — إثيوبيا
خالية من معالم الحياة حاليًا بسبب درجة حرارتها المرتفعة، حيث تتخطى 40 درجة مئوية.
كوبر بيدي — أستراليا
تتخطى درجة الحرارة في منطقة كوبر بيدي بأستراليا 40 درجة مئوية في الظل.
العزيزية — ليبيا
تصل درجة حرارة هناك إلى 50 درجة مئوية، رغم قربها من البحر المتوسط.
غدامس — ليبيا
تصل درجات الحرارة بها إلى حوالي 50 درجة مئوية، وتقع واحة غدامس وسط الصحراء الليبية.
وادي حلفا — السودان
قد شهدت هذه المنطقة شديدة الحرارة درجات حرارة عالية وصلت إلى 55 درجة مئوية في بعض أوقات السنة.
صحراء الربع الخالي — السعودية
تغطي حوالى ثلث مساحة الصحراء العربية بالمملكة العربية السعودية، وتصل درجات الحرارة بها إلى حوالى 60 درجة مئوية.
ديث فالي — الولايات المتحدة الأميركية
تصل درجة الحرارة إلى 56 درجة، وتعد أكثر المناطق جفافا في أميركا الشمالية، أطلق على هذه المنطقة اسم "وادي الموت" لحرارتها وجفافها الشديد.
ذا فليمينغ ماونتن — الصين
سجلت ناسا في هذه المنطقة درجة حرارة تصل إلى 66 درجة مئوية عام 2008، ويتميز هذا الجبل في الصين برماله الحمراء ودرجات الحرارة المرتفعة.
قبلي — تونس
تصل درجة الحرارة في منطقة قبلي بتونس إلى 55 درجة مئوية.
تمبكتو — مالي
تصل درجات الحرارة في مدينة تمبكتو المالية إلى حوالي 55 درجة مئوية.
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