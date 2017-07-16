أصالة ترد على صابر الرباعي بعد توريطها بالكوكايين

وغرّد، الرباعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "مهما حاولوا النيل من صداقتنا أصالة، فلن ينالوامنا لأننا إخوة وأصدقاء لن تمحوها قراءات خاطئة لمحتوى كلامي عنك، أبقى دوما سندا وحاميا لك مهما صار".

وردت أصالة، على تغريدة صابر بالقول "ماعندي شك بك بل أثق بك كواحد من أهلي ومن دمي… أنت أخ وصديق كنت وستبقى".

ماعندي شك بك بل أثق بك كواحد من أهلي ومن دمي… أنت أخ وصديق كنت وستبقى — Assala (@AssalaOfficial) July 15, 2017

وكان الفنان التونسي، تعرض لهجوم عنيف من قبل محبي الفنانة أصالة، بعد تصريحه في برنامج "راديو موزاييك" والذي علّق فيه على حادثة توقيف الفنانة أصالة في مطار بيروت بالقول:"أصالة كاسم وكفنانة وكتاريخ لا يجوز أن نحكم عليها عبر هذه المحطة فقط، وجعتني برشا ولكن عمرها ما تطيح من عيني".

وأضاف، أن أصالة أخطأت بشكل كبير في ملف المخدرات، لكنه شدد من ناحية أخرى على أن الفنان إنسان قابل للخطأ مثل باقي البشر على الرغم من اعتباره قدوة ونموذجاً، مؤكداً أن "ما قامت به أصالة كان خطأً استراتيجياً، لكن هذ لا يعني توجه الجميع ضدها بالسكاكين لأنها أخطأت".