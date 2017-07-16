ديون وعدم وجود رجال...أغرب 10 معلومات عن ألمانيا

© Photo/ C&T Auctioneers and Valuers لأول مرة...مسؤول ياباني يشيد بسياسات هتلر

1. عواصم متعددة

كانت مدن آخن وريغنسبورغ وفرانكفورت آم- مين ونورمبرغ وفايمر وبون وبرلين، جميعها عواصم لألمانيا في وقت من الأوقات بحسب موقع factslides

2. تجريم إنكار المحرقة

يجرم القانون الألماني إنكار المحرقة الألمانية التي نفذها الزعيم الألماني هتلر بحق اليهود، وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن لمدة 17 شهرًا، وبحث موقع smartergerman في أسباب تجريم هذا الفعل.

3. أول مجلة في العالم

أول مجلة عرفها العالم هي المجلة الألمانية Erbauliche Monaths Unterredungen والتي صدرت لأول مرة عام 1663 واهتمت بالأمور الفلسفية والأدبية.

4. عدم وجود رجال

عانت الولايات المتحدة الأمريكي من عدم وجود رجال في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى إذ ترملت أكثر من 2 مليون سيدة، وحملت النساء على عاتقهن مسؤولية الإنفاق على الأسر.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev كيف خرجت إسبانيا من منطقتها الزمنية على يد هتلر

5. أصل كلمة هامبورغر

على الرغم من أنها أكلة أمريكية في الأساس، إلا أن تسميتها تعود في الأساس إلى مدينة هامبورغ الألمانية حيث كانت قطع اللحم المستديرة تقدم داخل رغيف صغير في هذه المدينة منذ مئات السنين.

6. معبد وكنيسة ومسجد في مبنى واحد

سطرت مدينة برلين الألمانية اسمها في تاريخ التسامح بعد أن أنشأت معبدًا يهوديًا وكنيسة مسيحية ومسجدًا للمسلمين في مبنى واحد، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

7. التحية النازية

القانون الألماني الحالي يعاقب على أداء التحية النازية بعقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بحسب موقع thelocal.

8. مديونيات الحرب العالمية

تبلغ مديونيات ألمانيا من الحرب العالمية نحو 96 ألف طن ذهب، أي ما يعادل نصف كمية الذهب في مختلف أنحاء العالم حسبما ذكرت مجلة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

9. النظام الصيفي

تعتبر ألمانيا أول من استخدم نظام التوقيت الصيفي وذلك لتوفير الطاقة وقت الحرب العالمية الأولى، وتبعتها بريطانيا بعد ذلك بفترة قصيرة.

10. انتحار هتلر وكلبته

جرب هتلر مادة السيانيد القاتلة على كلبته ليتأكد من مفعولها وعندما ماتت الكلبة تبعها هتلر بتناول المادة ذاتها، حسبما أورد موقع quora.