أغنية "سيويو أغين" الأكثر مشاهدة على اليوتيوب (فيديو)

وتصدرت الترتيب، أغنية "سيويو أغين"، لـ "يوز خليفة"، و"تشارلي بوث"، الواردة في فيلم "فاست اند فيوريوس 7"، وقد شاهد الفيديو حتى الآن مايقارب الـ3 مليارات.

وكان فيديو "غانغام ستايل"، الأول الذي يشاهد أكثر من مليار مرة عبر "يوتيوب"، وقد دفع نجاحه مهندسين في الموقع إلى إدخال تعديلات عندما تجاوز عتبة 2,1 مليار مرة التي كانت الحد الأقصى الممكن.



