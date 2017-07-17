انتشار حبوب على شكل وجه ترامب بديلة للفياغرا

William Vazquez تعرف على الفاكهة التي تغنيك عن تناول الفياجرا

انتشرت حبوب على شكل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الأسواق البريطانية، والتي يتم تهريبا من هولندا، وتحتوي على مستويات عالية من المنشطات الجنسية كالفياغرا.

ازداد الطلب على الحبة الجديدة، من قبل المستهلكين، ووصل سعر الفئة الأولى منها لسعر 8 جنيهات أسترلينية، أو ما يعادل 10 دولارت للحبة الواحدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تم صنع الحبة على شكل وجه الرئيس الأمريكي ترامب، وأكد مصدر في السوق للصحيفة البريطانية أن هناك الكثير من حبوب الشهوة الجنسية في السوق، بأسماء وعلامات تجارية مختلفة، لكن هذه الحبة تختلف لأنها تشبه ترامب.

"It's a great pill, the greatest pill you have ever used. The other pills are LOSERS. SAD. #MakeMyPupilsGreatAgain Dutch Trump MDMA pil pic.twitter.com/9DLuP2vUpa — muntverzamelaar (@muntverzamelaar) July 17, 2017

​وأضاف: "لهذا السبب أصبحت الحبة شعبية وعليها طلب كبير".

tired from a long #pitchfork weekend? take some of these trump shaped ecstasy pills that are hot on the deep web! #edm #party pic.twitter.com/LuNLKDuqnW — → 6 M A G ← (@6MAGstudio) July 17, 2017

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