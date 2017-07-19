"الملك سلمان يفتح أبواب المسجد الأقصى" يتصدر تويتر

يذكر أن تقارير إعلامية أفادت بأن الملك سلمانتدخل شخصيا لحل أزمة المسجد الأقصى، بعد أن أغلقته السلطات الإسرائيلية.
وذكر موقع "إيلاف"، نقلا عن مصدر، وصفه بالكبير، أن سلمان تدخل عبر الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الأزمة.
#الملك_سلمان_يفتح_ابواب_الاقصى… هاشتاق ترند الآن. نصرة السعودية للقضية الفلسطينية ليست بالمزايدات، أو الإعلام…بل بالأفعال دوماً— عضوان الأحمري (@Adhwan) July 18, 2017
وقال المصدر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد للرياض بعدم المساس بالوضع الراهن للمسجد الأقصى.
ب اختصار:— قس بن ساعدة (@SF_SKD) July 18, 2017
كل العرب تحت ظل بشته يستظلون 🇸🇦
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ادامك الله عزاً وذخراً لهذه الامة يا ابو فهد #الملك_سلمان_يفتح_ابواب_الاقصى pic.twitter.com/PcAgfxDfmt
وأكد المصدر على أن أجهزة الكشف الإلكتروني على بوابات الأقصى أصبح أمرا اعتياديا بعد انتشار الحوادث الإرهابية في العالم واستهداف الأماكن المقدسة للديانات المختلفة دون تمييز.
#الملك_سلمان_يفتح_ابواب_الاقصي— (محمد الجرباء) (@muhamadojo) July 19, 2017
اللهُم أيده بالحق، وإنصر به الملّه، ووفقه لِنصره الإسلام والمُسلمين.. pic.twitter.com/0fQ8Ak8aMP
وأشار الموقع إلى أن نتنياهو دعا المسؤولين السعوديين إلى زيارة المسجد الأقصى للاطلاع على الأوضاع، دون رد على الدعوة حتى الآن.
#الملك_سلمان_يفتح_ابواب_الأقصى— فتى Ⓜ️ـkـه (@n_aa555) July 19, 2017
والله لا أستطيع ان اعبرعن أسدالمسلمين
في سطرين كون ملكنا يستحق ديوان يسطرأمجاده مانقول غير دمت فخراً للعرب
وذكر المصدر أيضا أن نتنياهو أبدى استياءه أمام الملك الأردني بعد أن وصف رئيس البرلمان في بلاده العملية الأخيرة في الأقصى بـ"البطولية".
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