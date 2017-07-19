"الملك سلمان يفتح أبواب المسجد الأقصى" يتصدر تويتر

تصدر اسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول أخبار عن تدخله لإعادة فتح أبواب المسجد الذي أغلقته إسرائيل يوم الجمعة الماضي.

وتصدر هاشتاغ (#سلمان_يفتح_أبواب_المسجد_الأقصي)، موقع التغريدات "تويتر"، وشاهد تفاعلاً جنونياً من قبل المغردين الذين أشادوا بالخطوة.

يذكر أن تقارير إعلامية أفادت بأن الملك سلمانتدخل شخصيا لحل أزمة المسجد الأقصى، بعد أن أغلقته السلطات الإسرائيلية.

وذكر موقع "إيلاف"، نقلا عن مصدر، وصفه بالكبير، أن سلمان تدخل عبر الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الأزمة.

#الملك_سلمان_يفتح_ابواب_الاقصى… هاشتاق ترند الآن. نصرة السعودية للقضية الفلسطينية ليست بالمزايدات، أو الإعلام…بل بالأفعال دوماً — عضوان الأحمري (@Adhwan) July 18, 2017

​وقال المصدر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد للرياض بعدم المساس بالوضع الراهن للمسجد الأقصى.

ب اختصار:

كل العرب تحت ظل بشته يستظلون 🇸🇦

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ادامك الله عزاً وذخراً لهذه الامة يا ابو فهد #الملك_سلمان_يفتح_ابواب_الاقصى pic.twitter.com/PcAgfxDfmt — قس بن ساعدة (@SF_SKD) July 18, 2017

​وأكد المصدر على أن أجهزة الكشف الإلكتروني على بوابات الأقصى أصبح أمرا اعتياديا بعد انتشار الحوادث الإرهابية في العالم واستهداف الأماكن المقدسة للديانات المختلفة دون تمييز.

​وأشار الموقع إلى أن نتنياهو دعا المسؤولين السعوديين إلى زيارة المسجد الأقصى للاطلاع على الأوضاع، دون رد على الدعوة حتى الآن.

#الملك_سلمان_يفتح_ابواب_الأقصى

والله لا أستطيع ان اعبرعن أسدالمسلمين

في سطرين كون ملكنا يستحق ديوان يسطرأمجاده مانقول غير دمت فخراً للعرب — فتى Ⓜ️ـkـه (@n_aa555) July 19, 2017

​وذكر المصدر أيضا أن نتنياهو أبدى استياءه أمام الملك الأردني بعد أن وصف رئيس البرلمان في بلاده العملية الأخيرة في الأقصى بـ"البطولية".