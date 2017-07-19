إستونيا: العثورعلى دراجة مسروقة بعد 14 عاما

عثرت الشرطة الإستونية على دراجة قد تمت سرقتها من شرفة أحد الأبنية في بلدة "تيرفا" بعد مرور 14 عاما.

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وقد أبلغ مالك الدراجة في ذلك الوقت الشرطة عن سرقة دراجته، ولكن لم يتم العثور عليها. وبعد مرور 14 عاما تم العثور على الدراجة في قرية "فلاغا" التي تبعد 28 كم عن مدينة "تيرفا".

وصرح مالك الدراجة، ماريك كياس لصحيفة "بوست تايمز" أنه شعر بسعادة كبيرة عند سماعه بخبر العثور على الدراجة.

وأضاف بأنه خطط لشراء دراجة جديدة مع عائلته، وأنهم قرروا مازحين، بعدم شراء واحدة أخرى لربما تم العثور على القديمة.

وقال أيضا إنه شعر بالصدمة عندما سمع بالخبر، حيث خطط قبل يوم واحد لشراء دراجة جديدة.