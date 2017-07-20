إليسا تقيم "أعلى" حفل موسيقي في العالم

قامت عازفة بيانو ومتسلقة جبال إيطالية بآداء أعلى حفل موسيقي في العالم على آلة البيانو في جبال الألب على ارتفاع 4460 مترا.

وتسلقت الموسيقارة إليسا توميليني الجزء الرئيسي من قمة جبل مونتي روزا سيرا على الأقدام، بينما تم نقل آلة البيانو الكبير الخاص بها جوا بطائرة مروحية.

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي أن الإيطالية، وهي من جنوة، سافرت حول العالم لإشباع عشقها في التسلق، بينما فازت في الوقت نفسه بجوائز وطنية لعزفها على آلة البيانو.

لذا فكرت في عمل جريء ومثير في الجمع بين عشقها للموسيقى وولعها بتسلق الجبال في آن واحد خلال فترة تفرغ من السفر.

وبلغت درجة الحرارة فوق قمة الجبل 15 درجة مئوية تحت الصفر، أثناء قيام توميليني بالعزف هذا الأسبوع، وكان يوما عاصفا ولكنها قامت بآداء الحفل كاملا مرتدية قفازات سميكة.

وقالت للموقع الإخباري إنها قررت آداء الحفل الموسيقي لتضييق الدائرة بين عشقها لهذه الحياة وتلك، كعازفة بيانو والحياة التي تخلت عنها مؤقتا لاكتشاف جمال العالم، وتعتزم توميليني التبرع بعائد الحفل الموسيقي لدار للأطفال في نيبال.