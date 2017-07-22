دولة آسيوية تحظر أغنية "ديسباسيتو"

قررت السلطات في دولة ماليزيا منع أداء أغنية "ديسباسيتو" أو Despacito التي غناها كل من الغني لويس فونسي ودادي يانكي، وذلك لأنهم اعتبروا الأغنية تحتوي على "عبارات فاحشة".

© RIA Novosti. Michael Lystopadov "ديسباسيتو" تسجل رقما قياسيا وتصبح أكثر أغنية بثت على الأنترنت في التاريخ(فيديو)

وقالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن الأغنية التي حققت نسبة مشاهدة قياسية على موقع اليوتيوب، تقرر حظرها في ماليزيا، وذلك بعد أن انتشرت ترجمة معانيها، الأمر الذي ترتب عليه رفض بعض المعاني الواردة بها والتي لا تتفق مع معايير الرقابة على مثل هذه الأعمال في ماليزيا.

وتم حظر الأغنية بعد أن رفعت شكوى إلى الحكومة الماليزية تطالب فيها بوقف عرض الأغنية للأسباب سالفة الذكر، وجاء بالفعل القرار الحكومي بمنع بثها وفرض الرقابة عليها.

وصرح وزير الاتصالات الماليزي صالح سيد كيرواك لشبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية:

سيتم حظر الأغنية على خلفية تلقي السلطات شكاوى من معاني كلمات الأغنية التي اتضح أنها خادشة للحياء العام.

يذكر أن الأغنية الاسبانية نحو 4.6 ملايين مشاهدة حول العالم وأصبحت الأكثر رواجاً على الاطلاق، بعدما أطلقت النسخة الانجليزية منها بمشاركة المغني جاستن بيبر.