دولة آسيوية تحظر أغنية "ديسباسيتو"

وتم حظر الأغنية بعد أن رفعت شكوى إلى الحكومة الماليزية تطالب فيها بوقف عرض الأغنية للأسباب سالفة الذكر، وجاء بالفعل القرار الحكومي بمنع بثها وفرض الرقابة عليها.
وصرح وزير الاتصالات الماليزي صالح سيد كيرواك لشبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية:
سيتم حظر الأغنية على خلفية تلقي السلطات شكاوى من معاني كلمات الأغنية التي اتضح أنها خادشة للحياء العام.
يذكر أن الأغنية الاسبانية نحو 4.6 ملايين مشاهدة حول العالم وأصبحت الأكثر رواجاً على الاطلاق، بعدما أطلقت النسخة الانجليزية منها بمشاركة المغني جاستن بيبر.
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