بالفيديو.. راقصة تسقط من ارتفاع شاهق داخل مركز تسوق

سجلت مقاطع فيديو لفتاة كانت تشارك في عرض فني أثناء سقوطها من ارتفاع شاهق بعدما فشلت في الإمساك بالأرجوحة التي كانت تلعب عليها.

وهرع عمال الإنقاذ والإسعاف وعمال المسرح إلى الفتاة وحاولوا إنقاذها واستدعوا لها سيارة الإسعاف التي نقلتها إلى المستشفى.

وبحسب صحيفة الديلي ميل فالفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا وسقطت على حصيرة الجمباز، وأصيبت بكسور في أماكن عدة بجسدها وأنها تتلقى العلاج حاليا.

وأكدت الصحيفة على أن الواقعة حدثت في مركز جلوبال هاربور للتسوق في تشانغتشو شرق الصين الخميس الماضي.