تعرف على زر الرعب الذي أضافته "آبل" في "آيفون"

أضافت شركة آبل الأمريكية "زر الرعب" في هواتف آيفون، بهدف حماية المستخدم، ونالت الشركة براءة اختراع بسبب هذا الزر.

واخترعت الشركة هذا الزر لتمكين المستخدم من استدعاء رجال الشرطة "سرًّا" في حال تعرض صاحب الهاتف لهجوم أو خطر، ويمكن أيضا لهذا الزر أن يفعّل بطرق مختلفة في الهاتف منها البصمة أو الرمز السري، بحسب موقع "غيرمودو".

ويمكن من خلال الزر استدعاء سلطات الطوارئ دون معرفة المهاجم بالأمر، من خلال إرسال رسالة نصية أو بث صوت أو فيديو إلى العناصر الأمنية.

وأكد الخبراء أن الميزة الجديدة غايتها حفظ أمن وسلامة صاحب الهاتف، محذرين من بعض المساوئ، التي قد تحول دون نجاح خدمة "زر الرعب".

وتوجد بعض المساوئ للزر، منها أن السلطات الأمنية يمكنها أن تتأخر في الاستجابة لطلب الإغاثة.

يذكر أن تحقيقا أجراه مكتب إحصاءات العدالة عام 2008، أوضح أن 28.3% فقط من الجرائم العنيفة تم الرد عليها في غضون خمس دقائق، فيما تم الرد على الثلث الآخر ما بين 6 إلى 10 دقائق، والباقي تطلب فترة أطول ما بين 11 دقيقة إلى ساعة.