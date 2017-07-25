ترامب يبيع إحدى لوحاته في مزاد علني

يمكن الآن للرئيس الأمريكي إضافة وظيفة جديدة في سيرته الذاتية وهي "فنان محترف"، حيث قرر بيع لوحة كان قد رسمها عام 2005، في أحد المزادات العلنية.

وقالت صحيفة "واشنطن إكزامنر"، إن اللوحة المقرر بيعها في المزاد اسمها "أفق نيويورك"، كان ترامب قد رسمها عام 2005، وقرر بيعها مؤخراً لصالح الأعمال الخيرية، على أن يفتح المزاد بسعر 9 آلآف دولار.

Trump's flawless sketch of the NYC skyline is now set for auction https://t.co/jVmuSYAOxA pic.twitter.com/HetczT0kF1 — Mashable (@mashable) July 25, 2017

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وأعلنت صالة مزادات Nate D. Sanders أنه تم تحديد يوم 27 يوليو/تموز لبيع لوحة "أفق نيويورك" بعد أن توضع في إطار مناسب ويوقّع عليها ترامب بخط يده.

ويظهر في الصورة تصميم بسيط لناطحات السحاب في مدينة نيويورك، يتوسطها برج ترامب الشهير، موقعاً عليها بخط يد ترامب باستخدام لون ذهبي، وتظهر بساطة التصميم بشكل واضح حيث لا تحتوي الصورة على ألوان مطلقا، كما أنها تفتقر لأي تفاصيل قد تدل على حرفية في فن الرسم.