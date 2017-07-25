تسجيل
16:02 25 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    القمر العملاق في دبي، الإمارات العربية المتحدة 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

    دبي بلا صرف صحي ومؤسسها تنبأ بالمستقبل...6 مفاجآت عن الإمارات

    © AFP 2017/ Karim Sahib
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 39811

    تعد دولة الإمارات العربية المتحدة عنصرا أساسيا في المشهد السياسي والاقتصادي للمنطقة العربية، إذ كان لحكامها على مدار التاريخ سلسلة طويلة من المواقف المشرفة.

    مطار دبي
    © AFP 2017/ MARWAN NAAMANI
    محمد بن راشد يفاجئ المسافرين في مطار دبي (فيديو)
    حازت بعض المدن الإماراتية في السنوات الأخيرة على شهرة عالمية فاقت كثيرا من عواصم الدول المتقدمة، وذلك لما تمتلكه من ملامح جعلت منها مقصدا ليس فقط للسائحين بل أيضا لرجال الأعمال والمستثمرين، فيما يلي نعرض أبرز الملامح المميزة لتلك الدولة العريقة.

    العرب يشكلون 13% من سكانها

    على الرغم من أن اسمها الرسمي الإمارات العربية المتحدة، إلا أن نسبة العرب المقيمين على أراضيها لا تتعدى 13% من إجمالي عدد السكان، أي أن العرب في الإمارات يمثلون أقلية، في حين أن جنسيات أخرى تتواجد بنسب كبيرة على الأراضي الإماراتية، منها باكستان وبنغلادش والهنود.

    الشيخ راشد تنبأ بمستقبل دبي

    عندما سئل الشيخ راشد مؤسس إمارة دبي عن ممستقبل إمارته قال:

    جدي كان يركب جملا، وأبي كان يركب جملا، أما أنا فأركب سيارة مرسيدس، وابني سيركب سيارة لاند روفر وابنه سيركب لاند روفر أما ابنه سيعود ليركب جملا مرة أخرى.

    دبي ليس لديها صرف صحي

    ظلت مدينة دبي بدون شبكة صرف صحي حتى عام 2013، إذ كانوا يعتمدون على شاحنات تجميع الفضلات ونقلها إلى خارج المدن، وكان جدلا قد أثير حول تلك القضية عام 2009 عندما انتشر مقطع فيديو يظهر مجموعة شاحنات تحمل فضلات جمعتها من دبي.

    سيارات فائقة لدى الشرطة

    تتمتع شرطة الإمارات العربية المتحدة بسيارات فائقة تمكنها من إنجاز مهامها المختلفة على أتم وجه، ومن بين ماركات السيارات الفائقة التي يمتلكها جهاز الشرطة الإماراتي "لامبورغيني" و"فيراري" و"بنتلي" و"ماكلارين" و"بوغاتي".

    تبرعت للولايات المتحدة بأجهزة لابتوب

    تبرعت دولة الإمارات لكل طالب مدرسة عليا في مدينة جوبلن بولاية ميزوري الأمريكية بجهاز لابتوب، وذلك بعد أن تعرضت المدينة للدمار بسبب إعصار مميت.

    مدينة بلا انبعاثات

    يجري حاليا العمل على إنشاء مدينة تعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة في توفير احتياجاتها من الطاقة، حيث يتم تعزيز الاستفادة من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، للوصول إلى معدل صفر للتلوث بالانبعاثات الكربونية.

    انظر أيضا:

    السفارة الروسية في دولة الإمارات تسعى لتسوية قضية مخرج روسي
    في خطوة رياضية... الإمارات تتراجع في بعض عقوباتها ضد قطر
    الإمارات العربية هدف جديد للولايات المتحدة الأمريكية
    سفير الإمارات بموسكو: لدينا دلائل بالصوت والصورة على أن قطر ساعدت القاعدة لاستهدافنا في اليمن
    الإمارات تطالب بمراقبة دولية في قطر
    التحالف يغير وجهة سفينة مازوت من ميناء الحديدة إلى الإمارات
    موقع بريطاني: الإمارات قد تواجه مصير السعودية في قضية "11 سبتمبر"
    الكلمات الدلالية:
    مستقبل دبي, صرف صحي, لابتوب, سيارات فارهة, حكومة دبي, الشيخ راشد, الإمارات العربية المتحدة, دبي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي بيلاروسيا وجورجيا
    ثوران النساء...بطولة رغبي في موسكو
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من نار الولايات المتحدة
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من "نار" الولايات المتحدة
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك