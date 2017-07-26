بالفيديو..."رالي سوريا" يعود من جديد بعد أن أبعدته الحرب

يرخي اتساع رقعة الأمان في محيط دمشق ومختلف المناطق السورية بظلاله على الحياة العامة، حيث تشكل النشاطات الترفيهية والرياضية التي تشهدها البلاد أحد مؤشرات عودة الأمان والاستقرار.

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انتهت منذ أيام فعاليات المرحلة الأولى من بطولة سورية الثانية عشرة لسباقات السرعة التي أقيمت في معرة "صيدنايا" بريف دمشق, حيث شارك فيها ثلاثون متسابقاً وأشرفت عليها وزارة السياحة السورية, فيما حمل النادي السوري للسيارات على عاتقه مهمة تنظيم البطولة التي غابت عن الميدان السوري لسنوات.

وحقق المتسابق أحمد كريزان، مفاجأة بإحرازه المركز الأول على حساب أحمد حمشو، بطل سورية للمواسم الثلاثة الماضية. وقطع كريزان مسافة السباق بزمن قدره دقيقة و35 ثانية و95 جزءاً من الثانية وحل شقيقه محمد كريزان في المركز الثاني بزمن قدره 02ر36ر1، أما المتسابق المخضرم وبطل سورية للمواسم الثلاثة الماضية أحمد حمشو، فقد جاء ثالثا بزمن 24ر36ر1.

وبين رئيس نادي السيارات السوري، وليد شعبان، لـ"سبوتنيك"، أن رياضة السيارات في سورية تطورت بشكل كبير في السنوات الماضية ووصلت إلى أعلى مستوى في المنطقة، ولكن هناك سلبيات متعلقة بضعف رعاية رياضة السيارات في سوريا، فهي مكلفة جداً للنادي وللمتسابق.

وتتحضر كثير من المواقع الرياضية في سوريا لاستقبال المهرجانات والبطولات وتعتبر المدن الرياضية المنتشرة في معظم المحافظات السورية أحد أهم ركائز إعادة دورة الحياة الرياضية.