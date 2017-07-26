بالفيديو..."رالي سوريا" يعود من جديد بعد أن أبعدته الحرب

وحقق المتسابق أحمد كريزان، مفاجأة بإحرازه المركز الأول على حساب أحمد حمشو، بطل سورية للمواسم الثلاثة الماضية. وقطع كريزان مسافة السباق بزمن قدره دقيقة و35 ثانية و95 جزءاً من الثانية وحل شقيقه محمد كريزان في المركز الثاني بزمن قدره 02ر36ر1، أما المتسابق المخضرم وبطل سورية للمواسم الثلاثة الماضية أحمد حمشو، فقد جاء ثالثا بزمن 24ر36ر1.
وبين رئيس نادي السيارات السوري، وليد شعبان، لـ"سبوتنيك"، أن رياضة السيارات في سورية تطورت بشكل كبير في السنوات الماضية ووصلت إلى أعلى مستوى في المنطقة، ولكن هناك سلبيات متعلقة بضعف رعاية رياضة السيارات في سوريا، فهي مكلفة جداً للنادي وللمتسابق.
وتتحضر كثير من المواقع الرياضية في سوريا لاستقبال المهرجانات والبطولات وتعتبر المدن الرياضية المنتشرة في معظم المحافظات السورية أحد أهم ركائز إعادة دورة الحياة الرياضية.
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