خطف العروس ومنع دخول المرحاض...أغرب 8 عادات للزواج حول العالم

إقامة الولائم والفستان الأبيض وإلقاء باقة الزهور، وغيرها من العادات ألفناها في مراسم الزواج، إلا أنها ليست عادات ثابتة في مختلف أنحاء العالم.

© RIA Novosti. Ruslan Krivobok إجبار رجل على الزواج من حمار والاعتناء به مدى الحياة

هناك من العادات في أنحاء العالم التي قد لا يتخيل أحد أنها موجودة في العالم، وفيما يلي نعرض بعض العادات الغريبة التي تصاحب مراسم الزواج، حسبما ذكرها موقع lifebuzz.

خطف العروس

في جمهورية قرغيزستان ينتشر معتقد غريب بأن الدموع في ليلة الزفاف تجلب السعادة فيما بعد الزواج، لذلك انتشرت عادة الزواج من فتاة مختطفة خاصة وإن كانت تبكي، وتم وقف هذا التقليد في عام 1991 عندما اعتبر غير قانوني.

رشق العروسين بالقمامة

في اسكتلندا يتم رشق العروسين بمختلف أنواع القمامة بما فيها البيض الفاسد والسمك المتعفن، ويرجع ذلك إلى ما يعتقده الاسكتلانديون بأن تحمل العروسين رشقهم بتلك الأشياء معا سيجعلهم يتحملون أي شيء بعد الزواج معا.

تشريح دجاجة

في إحدى مناطق الصين يطلب من العروسين تشريح دجاجة والتحقق من صحة كبدها، فإن كان الكبد سليما فهذا يعني أن العروسين يمكنهما الاستمرار في هذه الزيجة، وإلا فعليهما البحث عن دجاجة أخرى يكن كبدها سليما.

منع دخول المرحاض

في جزيرة بورنيو، يتم منع الشاب والفتاة المقبلين على الزواج من مغادرة منازلهما ولا حتى للذهاب إلى المراحيض، وهي في بورنيو منفصلة عن المنازل، ويعتقدون أن مثل هذه العادة تجلب الحظ السعيد لهما أثناء الزواج.

مقاومة صديقات العروس

في الصين قبل أن يتم الزفاف يتحتم على العريس أن ينتزع العروس من بين مجموعة من صديقاتها، اللاتي يتعمدن بدورهن إرهاق العريس بالكثير من المطالب والمهام الشاقة قبل أن يسمحن له بالحصول على عروسه، وذلك لكي يقدم دليلا ماديا على حبه لها.

الزواج من شجرة

في الهند هناك معتقد شائع بأن الفتيات مواليد فترة معينة في العام تصيبهم لعنة، تسبب وفاة أزواجهن عقب الزواج بفترة قصيرة، لذلك وفقا لهذا المعتقد يعقد زواج مثل هذه الفتيات على شجرة ثم يتم قطعها بعد ذلك، ومن ثم يمكن للفتاة الزواج بشكل طبيعي.

ملعقة الزواج

في ويلز من الشائع أن يهدي الرجل زوجته ملعقة وهي تمثل وعدا منه بأنه لن يجوعها.

رقصة النقود

في اليونان وخلال مراسم الزواج يؤدي العروسان رقصة يقوم خلالها الحضور بلصق النقود إلى ملابس كل منهما.