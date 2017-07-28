أمير قطر يطلق زوجته لتسريبها صورته التي يظهر فيها عاري الصدر

وأضافت الشيخة نوف أن أمير قطر قام بتطليق زوجته، بعد اتهامها بتسريب صورته العارية.
وكتبت نوف: "قام أمير قطر بتطليق زوجته نورة هذال الدوسري بعد أن ثبت تورطها وشقيقتها بتسريب صورة شبه عارية لأمير قطر. وهي الآن في العناية المركزة".
يذكر أن صورة انتشرت لأمير قطر، تميم بن حمد، التقطها لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو عاري الصدر.
#عاجل— نوف بنت أحمد آل ثاني (@NoufAhmedJaber) July 27, 2017
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قام أمير قطر بتطليق زوجته نورة هذال الدوسري بعد أن ثبت تورطها وشقيقتها بتسريب صورة شبه عارية لأمير قطر. وهي الآن في العناية المركزة
لاقت الصورة سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين كيف لأمير دولة أن يقوم بتصوير نفسه بهذه الطريقة؟.
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