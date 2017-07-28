أمير قطر يطلق زوجته لتسريبها صورته التي يظهر فيها عاري الصدر

قام أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بتطليق زوجته، هذال الدوسرى، وذلك بسبب صورته العارية.

© REUTERS/ Hamad I Mohammed بالصور..."سيلفي" عاري الصدر لأمير قطر ردا على الأزمة الخليجية

نشر حساب باسم الشيخة نوف بنت أحمد بن جبر آل ثانى، عبر موقع "تويتر"، تغريدة أكدت خلالها أن أمير قطر تميم بن حمد طلق زوجته هذال الدوسرى.

وأضافت الشيخة نوف أن أمير قطر قام بتطليق زوجته، بعد اتهامها بتسريب صورته العارية.

وكتبت نوف: "قام أمير قطر بتطليق زوجته نورة هذال الدوسري بعد أن ثبت تورطها وشقيقتها بتسريب صورة شبه عارية لأمير قطر. وهي الآن في العناية المركزة".

يذكر أن صورة انتشرت لأمير قطر، تميم بن حمد، التقطها لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو عاري الصدر.

#عاجل

.

قام أمير قطر بتطليق زوجته نورة هذال الدوسري بعد أن ثبت تورطها وشقيقتها بتسريب صورة شبه عارية لأمير قطر. وهي الآن في العناية المركزة — نوف بنت أحمد آل ثاني (@NoufAhmedJaber) July 27, 2017

​لاقت الصورة سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين كيف لأمير دولة أن يقوم بتصوير نفسه بهذه الطريقة؟.