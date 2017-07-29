شاهد...فيديو جديد لرونالدو يحصد 7 مليون مشاهدة في أقل من يوم

وهذا الفيديو هو في الحقيقة مجرد إعلان لشركة Optimum للاتصالات، ونال أكثر من 6.8 مليون مشاهدة على حساب رونالدو على انستغرام.

ويظهر في الفيديو كريستيانو وهو يضع صينية الأطعمة خارج جناحه في الفندق، ولكن الباب أُقفل فجأة فاضطر إلى البقاء خارج الغرفة حتى وصول عاملة الخدمة. وبالفعل قامت الأخيرة بفتح باب الغرفة بعد التقاط صورة لكريستيانو وهو يرتدي فقط ملابسه الداخلية لتنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتشر بسرعة كبيرة جدا كدليل على قوة وسرعة خدمة الإنترنت المقدمة من شركة الاتصالات صاحبة الاعلان.