تخلص من مشكلة "تعجن" الأرز...بهذه الحيل

يعاني الكثيرون في المطبخ، خصوصاً في تجارب الطهي الأولى، من مشكلة تعجّن الأرز "المزعجة" والتي لها أسبابها وحلولها. لذلك تعرّف إلى أسباب تعجّن الأرز عند طهيه و5 حيل فعالة لتجنّب هذه المشكلة.

أسباب تعجّن الأرز

تبدو طريقة تحضير الأرز سهلة للوهلة الأولى، إلا أنّها تحتاج إلى التنبّه للكثير من التفاصيل وبعض الأمور الفنية من أجل الحصول على طبق أرز شهي ولذيذ. وذكر موقع "صحتي" الأسباب التي تجعله يتعجّن عند طهيه وهي كالآتي:

— نقع الأرز بعد غسله وتركه في الماء حتّى يقدح السمن مما يؤدّي إلى تليّن حبوبه، لذلك يجب تصفية الأرز بعد غسله ووضعه في مصفاة.

— وضع كمية كبيرة من الماء مع الأرز عند طهيه.

نصائح لحلّ مشكلة تعجّن الأرز

لأنّ تقديم الأرز المعجّن على مائدة الطعام قد يُحرجك، إليكِ بعض النصائح لتفادي هذه المشكلة الشائعة.

— الالتزام بمعيار الأرز:

غالباً ما تخطئ في كمية المياه التي تستخدمها لتسوية الأرز، ولا تتنبه إلى أنّ معيار الأرز يتساوى مع معيار المياه، حتى لا تصبح كمية الأخيرة زائدة كثيرة عن عدد أكواب الأرز مما يؤدي حتماً إلى تعجّنه.

— غسل الأرز جيّداً:

لا بدّ من الحرص على غسل الأرز بشكل جيّد، لتتخلّص من طبقة النشا الموجودة فيه، وهذا ما يعدّ من أكبر الأسباب التي تؤدّي إلى تعجّن الأرز في عملية الطهي.

— استخدام الزيت مع السمن في طهي الأرز:

يمكنك التغلّب على مشكلة تعجّن الأرز من خلال إضافة ملعقة من السّمن مع ملعقة من الزيت عند الطهي، وذلك لأنّ خلطهما سوياً من شأنه أن يساعدك على تفادي مشكلة تعجّن الأرز.

— تقليب الأرز بشكل متكرر:

لا بدّ من تقليب الأرز بشكل مستمر وتحديداً كلّ 10 دقائق، كما عليك الابتعاد عن الملعقة في هذه العملية واستخدام الشوكة، لأنها تساعدك على تقليب الأرز من دون تعجّن حبّاته.

— إياك أن تطهو الأرز لوقت إضافي:

احذر طهي الأرز لوقت إضافي، فما أن يبدأ الماء بالغليان خفّفي النار واطهي الأرز لحوالي 20 دقيقة ولا تتركه لوقت إضافي حتى لو لاحظت بقاء القليل من الماء.