عملية تسببت في قتل أحد أكبر المعمرين باليمن (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، مقطعاً مصوراً لعملية وحشية تسببت في قتل أحد أكبر المعمرين في اليمن، والبالغ من العمر 140 عاماً.

© REUTERS/ Khaled Abdullah مرض وحرب... الكوليرا يقتل اليمن

ووفقا لموقع "المشهد اليمني"، فإن أقارب الرجل المسن، أقدموا على محاولة علاجه بطريقة بدائية تسببت في النهاية بوفاته، مؤكدا أن الواقعة جرت الخميس الماضي في منطقة "الجوف" شمال شرقي اليمن.

وفي الفيديو، يظهر محاولة شخصين قطع قرن ظهر في رأس الرجل المسن، الذي يدعى "علي عنتر"، باستخدام النار والسكين، حيث تصاعد الدخان من رأس الرجل المسن.