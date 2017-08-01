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05:56 01 أغسطس/ أب 2017
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    مادة "خارقة" تشحن بطاريات الهواتف والسيارات في ثواني

    © REUTERS/ KIM KYUNG-HOON © Sputnik.
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    كشف باحثون عن مادة ستتيح شحن بطاريات السيارات والحواسب والهواتف النقالة في ثوانٍ معدودة، ووصفوها بالـ"خارقة".

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    © AP Photo/
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    وبحسب ما نشرته وكالة الأناضول فإن المادة تدعى "مكسين" اكتشفها باحثون بجامعة دريكسيل الأمريكية، ونشروا تفاصيل أبحاثهم حولها، عبر موقع الجامعة على الإنرتنت.

    وتوفر "مكسين" العديد من المسارات لتخزين الشحنات الكهربائية، بصورة أفضل بكثير من البطاريات المستخدمة حاليًا، ولهذا لن تستغرق البطارية وقتا طويلًا لشحنها.

    وقال البروفسور يوري جوجوتسي، قائد فريق البحث، إن "المادة الجديدة ستتيح لنا شحن بطاريات السيارات والحواسب والهواتف النقالة بمعدل أعلى بكثير، ربما ثوانٍ أو دقائق بدلًا من ساعات".وقال الباحثون إن التركيب الثنائي لـ"مكسين" يجعلها مثالية لتكوين البطارية، حيث تجمع بين الهيدروجين الهلامي ومكونات المعادن المؤكسدة، ما يسمح لها أن تكون كثيفة إلى درجة كافية للحماية من الإشعاع والمياه.

    وأضاف الباحثون أن مادة "مكسين" لن تكون متاحة تجاريًا ولن تدمج بالتقنية الحالية قبل 3 أعوام، إذ تعد أحد المواد الخارقة القادرة على تغيير طريقة إنشاء تقنيات بمستويات الـ"نانو" (تقنية الجزيئات متناهية الصغر)، وقد يكون لها تطبيقات كبيرة على كل المستويات.

    من جهتها، أوضحت ماريا لوكاتسكايا، الباحثة في الفريق، أن "بنية القطب المثالي تساعد على انتقال الشحنات إلى المنافذ عبر مسارات متعددة عالية السرعة كالطرق السريعة، بدلًا من أن تسلك طريقًا واحدًا".
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    © Sputnik. Anton Biletskei
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    وأضافت أن "المادة الجديدة تحقق هذه المعادلة، ما يتيح لنا شحنًا سريعًا للبطاريات خلال عدة ثوان أو أقل".

    وعادة ما تعمل البطاريات على تخزين الشحنات الكهربائية في منافذ تسمى "مواقع الأكسدة النشطة"، ويتعلق مستوى سرعة شحن بطارية الجهاز بعدد هذه المنافذ.

    وتتضمن معظم البطاريات الموجودة حاليًا عددًا قليلا نسبيًا من تلك المنافذ، إلا أن مادة "مكسين" تحل هذه المشكلة، عبر تحسين تدفق الشحنات الكهربائية إلي البطارية.

     

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    بطريات, مادة خارقة, جامعة دريسكل, باحثون, أمريكا, العالم
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