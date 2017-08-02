شاهد...أشهر الكوارث التي وقعت في شهر أغسطس

وقعت عدة حوادث كبرى، لأسباب غير مبررة، وتعطلت طائرات وحدثت كوارث طبيعية أودت بحياة المئات من الناس في الشهر الأخير من الصيف، شهر أغسطس/ آب.

فأصبح من العادات المحزنة أن ندعو الشهر الثامن من السنة بـ"آب/ أغسطس الأسود"، الذي شهد حوادثا وهجمات إرهابية وجرائم الحرب، أخذت عشرات ومئات بل وحتى الآلاف من الأرواح.

1- ناغازاكي وهيروشيما

قصفت القوات المسلحة الأمريكية مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في 6 و 9 أغسطس/ آب 1945، بقنابل نووية،

وبلغ مجموع الخسائر في اليابان حوالي 200 ألف شخص، وبعد خمس سنوات من عواقب الانفجارات، توفي أكثر من 300 ألف من سكان البلد.

وأصبح هذا القصف المثال الأول والوحيد للاستخدام العسكري للأسلحة النووية في التاريخ.

2- أكبر عمل إرهابي في إيطاليا

وكان أكبر عمل إرهابي في إيطاليا بعد الحرب قد ارتكب أيضا في أغسطس/ آب، 2 أغسطس 1980.

في هذا اليوم، في محطة السكك الحديدية في بولونيا، انفجرت قنبلة، مما أسفر عن مقتل 85 شخصا، وأصيب أكثر من 200 آخرين.

وحكم على مرتكبي هذه المأساة، بالسجن مدى الحياة بعد 15 عاما، ولم يعترفوا بالذنب.

3- تحطم طائرة يابانية

تحطمت طائرة يابانية من طراز بوينغ-747SR، في جبل على بعد 70 كم من طوكيو.

وقع الحادث في 12 أغسطس 1985، وتوفي 505 ركاب، و15 من أفراد الطاقم.

ويعتبر هذا هو أكبر حادث من حيث عدد ضحايا تحطم طائرة واحدة في تاريخ الطيران.

4- حادث السكك الحديدية في روسيا

شهد يوم الجمعة 7 أغسطس 1987 وقوع حادث كبير على خطوط السكك الحديدية في شاختنيسك الروسية، حيث اصطدم قطار شحن بسيارات الركاب فى المحطة، ولقى 106 أشخاص مصرعهم، وأصيب 114 آخرون بجروح.

وتبين أن سبب الحادث هو إهمال عمال السكك الحديدية.

5- زلازال تركيا

حدث أحد الزلازل الأكثر تدميرا في التاريخ في 17 أغسطس/ آب 1999 في تركيا.

ونتيجة للكارثة، لقى أكثر من 17 ألف شخص حتفهم، وأصيب أكثر من 43 ألف شخص.

6- غرق الغواصة الروسية

كان التاريخ المأساوي في تاريخ البحرية الروسية، هو 12 أغسطس 2000، عندما غرقت الغواصة الروسية K-141 "كورسك"، ونتيجة للحادث مات جميع أفراد الطاقم 118.