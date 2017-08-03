"ناسا" تعلن عن حاجتها لعامل بوظيفة غريبة وراتب مغر

طرحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أخيرا وظيفة للراغبين في العمل لديها، بدوام كامل.

© Photo/ NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona ممثل ناسا في الكونغرس يكشف حقيقة وجود حياة على المريخ

الوكالة الأمريكية تبحث عن حارس، ولكن حارس من نوع آخر، ليس سوى حارس لكوكب.

وطرحت الوكالة هذه الوظيفة لملء الشاغر لديها وبراتب سنوي يصل إلى 187 ألف دولار، وسيغلق باب الترشيح في 14 أغسطس/آب الجاري.

يذكر أنه في الوقت الحالي يعمل موظفان بالاشتراك بين "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية بدوام كامل، و"ناسا" طرحت أخيرا حاجتها لموظف جديد.

مهمة الحارس تتلخص بالإشراف على حماية الكواكب من خلال قوانين تضعها "ناسا"، بالإضافة لحماية الكواكب من الملوثات الناتجة عن رحلات الاستكشاف.

وتتطلب المهمة السفر الدائم، كما وتخضع جميع الأدوات التي يستخدمها الحارس إلى فحص كامل للتأكد من عدم تلوثها.

أما مدة العقد فهي 3 سنوات قابلة للتمديد إلى سنتين، بحسب صحيفة"ديلي ميل" البريطانية.