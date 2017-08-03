تعرف على تأثير مكيف الهواء على صحتك

يعتبر تكييف الهواء أمر مهم وضروري في الطقس الحار، لكن قد يتساءل الكثير لماذا نشعر بالوهن والخدر أو نستيقظ منزعجين عندما نستغرق في النوم بغرفة مكيفة.

© REUTERS/ NIR ELIAS العلماء يكتشفون مخاطر الإنترنت البطيء على الصحة

كشف الباحثون أن تمضية الليل ومعظم أوقات النهار في مكان مكيّف له آثار جانبية على الصحة، بحسب موقع "24.ae"..

ويسبب البقاء فترات طويلة من الوقت في أماكن مكيفة الهواء جفاف البشرة، لأن التكييف يمتص الرطوبة من الهواء ومن الجسم أيضاً، بالإضافة إلى أن نتيجة عدم الشعور بحرارة الطقس يتأجل الإحساس بالعطش، ما يزيد من جفاف الجسم.

وتنخفض درجة حرارة الغرفة إلى 16 درجة مئوية، عند تمضية الليل في غرفة مكيفة، وهو ما يسبب انخفاض حرارة الجسم أيضاً، فيستيقظ الشخص على بعض أعراض البرد مثل العطس وانسداد الأنف.

وأكد الباحثون أن الشعور المستمر بالتعب بعد تمضية أوقات طويلة في بيئة مكيفة الهواء أثناء الصيف أمر متوقع، لأن عملية تجديد الهواء تقل إلى حد أدنى، فيتم حرمان الجسم من الهواء النقي.

وقد يصاحب الشعور بالتعب بعض مشاكل في التنفس، وأوجاع في العضلات والمفاصل.

ونصح الباحثون لتجنب هذه الآثار الجانبية، يجب شرب الماء بانتظام حتى لو لم تشعر بالعطش، واحرص على تجديد هواء الغرفة بانتظام أكثر من مرة يوميا، كما يجب إغلاق التكييف لبعض الوقت خلال اليوم.