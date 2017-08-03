قتلها ثم أخذها في جولة بسيارته طوال الليل

بعد أن قتل مازيغا صديقته، يبدو أنه شعر بالندم، فقرر أن يسعد صديقته حتى بعدما ماتت، فقرر أن يأخذها في جولة حول المدينة بسيارة التاكسي الخاصة به طوال الليل.
#Palmanova Francesco Mazzega avrebbe strangolato la fidanzata Nadia Orlando per gelosia: "La mia vita è finita" https://t.co/2lopTq0ffc pic.twitter.com/JMKW6Dqqag— Il Piccolo (@il_piccolo) August 2, 2017
وقرر بعد أن أنهى الشاب الإيطالي، 36 عاما، جولته مع صديقته المتوفاة أن يسلم نفسه إلى الشرطة.
Femminicidio Nadia Orlando, sospetto di tradimento https://t.co/ypsaqiGnbN #cronaca #trieste pic.twitter.com/t30uySyEnO— TRIESTEPRIMA (@triesteprima) August 2, 2017
ورفض مازيغا الكشف عن سبب قتله لصديقته، واكتفى بالقول: "أشعر بالخجل مما فعلت، لا أريد أن يراني والدي هكذا".
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