قتلها ثم أخذها في جولة بسيارته طوال الليل

فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقا في حادثة قتل غريبة بالقرب من مقاطعة "أوديني"، ارتكبها، فرانشيسكو مازيغا، بحق، نادية أورلاندو.

© REUTERS/ Brian Frank العثور على 8 قتلى داخل شاحنة بولاية تكساس في جريمة إتجار بالبشر

وأقدم مازيغا على خنق صديقته أورلاندو، 21 عاما، بسبب خلاف نشب بينهما، ولكنه لم يتوقف عند مجرد قتلها فحسب، بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

بعد أن قتل مازيغا صديقته، يبدو أنه شعر بالندم، فقرر أن يسعد صديقته حتى بعدما ماتت، فقرر أن يأخذها في جولة حول المدينة بسيارة التاكسي الخاصة به طوال الليل.

#Palmanova Francesco Mazzega avrebbe strangolato la fidanzata Nadia Orlando per gelosia: "La mia vita è finita" https://t.co/2lopTq0ffc pic.twitter.com/JMKW6Dqqag — Il Piccolo (@il_piccolo) August 2, 2017

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وقرر بعد أن أنهى الشاب الإيطالي، 36 عاما، جولته مع صديقته المتوفاة أن يسلم نفسه إلى الشرطة.

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ورفض مازيغا الكشف عن سبب قتله لصديقته، واكتفى بالقول: "أشعر بالخجل مما فعلت، لا أريد أن يراني والدي هكذا".