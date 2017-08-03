العلماء ينشرون بروتوكل في حال تلقي إشارة من الفضائيين

نشر علماء بروتوكول في حال تم الكشف عن وجود فضائيين على كوكب الأرض. ووفق "إن بي سي" فإن المهمة الرئيسية لجميع الحكومات، هي عدم إخفاء هذه المعلومات.

ويعتقد الكثيرون أن الحكومات لديها طرقها الخاصة في التعامل في حال تلقيها إشارة من الكائنات الفضائية. ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن 55% من البشر سيكونون في حالة ذعر بسبب هذا النوع من المعلومات، لذلك يجب إخفاء مثل تلك المعلومات.

ولكن إخفاء مثل هذه المعلومات صعب جدا ويكاد من المستحيل. وفي حالة تلقي إشارة من الكائنات الفضائية، سيجتمع العلماء من جميع أنحاء العالم، لإيجاد حل مناسب وخطوات عمل مستقبلية معهم.

كما شمل برنامج وكالة "ناسا" للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض، أيضا بروتوكولات في حال العثور على كائنات ذكية خارج كوكب الأرض.

وجاء في البروتوكول ثلاث نقط رئيسية، النقطة الأولى، يجب التحقق مرتين من الإشارة المتلقاة من الكائنات الفضائية. ثانيا — يجب نشر كافة المعلومات. ثالثا — بدون تشاور دولي يمنع الرد على أي إشارة أو القيام بأي شيئ على الإطلاق.