زوج ملكة الدنمارك يرفض أن يدفن بجوارها

أعلن الأمير هنريك أمير الدنمارك، يوم الخميس، 3 أغسطس/ آب، أنه لا يود أن يدفن بجوار زوجته الملكة مارجريت الثانية. وقال إنه حزين لأنه لم يعترف به قط على أنه على قدم المساواة معها.

وأطلق لاحقا على الأمير هنريك (83 عاما) الذي تزوج الملكة مارجريت الثانية في 1967، اسم الأمير قرين الملكة لكنه قال مرارا إنه كان يود أن يطلق عليه اسم الملك قرين الملكة.

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وتقاعد الأمير هنريك العام الماضي، وعبر عن استيائه من لقبه المعروف باسم الأمير قرين الملكة. وشارك منذ ذلك الحين في مهام رسمية قليلة للغاية. وفي المقابل قضى كثيرا من وقته في مزرعته الخاصة في فرنسا رغم أنه لا يزال متزوجا من الملكة ويعيش معها بشكل رسمي.

ووفقا للتقاليد الدنماركية تصبح الأميرة ملكة حين يتولى زوجها العرش.

وكان من المتوقع أن يدفن الأمير هنريك إلى جانب الملكة مارجريت الثانية (77 عاما)التي من المفترض أن تدفن في كاتدرائية روسكيلدا. وللأمير هنريك ولدان من الملكة هما ولي العهد فريدريك والأمير يواكيم.