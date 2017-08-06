الأثرياء العرب يغزون لندن بسيارتهم الفارهة (فيديو)

وذكرت صحيفة " الديلي ميل " البريطانية، أن شهري يوليو/تموز، وأغسطس/ أب، من كل عام يشتهران في لندن بظهور السيارات الفارهة المملوكة للأثرياء العرب من السعودية والإمارات وقطر والكويت، الذين يقضون الإجازة الصيفية هناك.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن قائمة سيارات الأمراء العرب التي شوهدت هذا العام، تتضمن رولز رويس تتوقف أمام فندق جروسفينور هاوس في مايفير التي يتجاوز سعرها 250 ألف جنيه إسترليني، ولامبورجيني باللون الفضي مع الخطوط الحمراء التي يبلغ سعرها 192 ألف جنيه استرليني، بالإضافة إلى المرسيدس رباعية الدفع "برابوس" والتي يصل سعرها إلى 240 ألف جنيه إسترليني، تنتظر مالكيها خارج فندق دورتشستر.

وألمحت الصحيفة، إلى أن أصحاب السيارات الفارهة سيقومون بدفع مبلغ يقارب 20 ألف جنيه استرليني نظير رحلة العودة لهذه القطع المعدنية الفارهة ونقلها لمسافة 3 ألاف ميل، موضحة أن منطقة هايد بارك كورنر، وهي أحد الأماكن المفضلة لدى السياح الخليجيين، شوهد فيها ثلاث سيارات من طراز فيراري إف-12، وسيارة لامبورغيني أفينتور.

وحرص المارة على التقاط صور مع هذه السيارات، أبرزها سيارة من طراز "باغاني هوايرا" قيمتها مليون جنيه إسترليني (6 ملايين ريال) في محيط حديقة هايد بارك التي تمتلئ بالسياح من كل دول العالم، وذلك وفقاً للصحيفة.