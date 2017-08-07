حكم نهائي البطولة العربية في مصر يتعرض لضرب مبرح (فيديو)

من جانبه، توعد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي بن خالد، نادي الفيصلي الأردني وجماهيره بعقوبات قاسية، بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الفريق الأردني، أمام الترجي التونسي في اللقاء النهائي للبطولة العربية للأندية.
ووفقاً لموقع "كورابيا"، طالب هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، طالب رئيس الاتحاد العربي، بضرورة معاقبة الفريق الأردني، على الأفعال المشينه التي وقعت عقب الهدف الثالث للترجي، وكان منها الاعتداء على الحكم إبراهيم نور الدين.
وأكد بن خالد لرئيس اتحاد الكرة المصري، أنه سيتم توقيع عقوبات قاسية على فريق الفيصلي وجماهيره، التي حطمت مدرجات ملعب الإسكندرية، مؤكدا أن الاتحاد العربي سيتحمل تكاليف إصلاح ملعب اللقاء النهائي للبطولة العربية.
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