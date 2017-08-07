شاهد...لعبة مريم التي أثارت مخاوف السعوديين عبر "تويتر"

ضج موقع تويتر بحالة من الجدل، بعدما انتشرت لعبة إلكترونية في المملكة العربية السعودية، تحمل اسم "لعبة مريم"، والتي أثارت جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

© AP Photo/ تعرف على السبب الثاني لموت ملايين السعوديين

وقام بعض السعوديين عبر موقع "تويتر"، بالتحذير من هذه اللعبة، حيث شبهوها بأنها مثل لعبة "الحوت الأزرق"، التي سبق وأن وجهت لها اتهامات بأنها مسؤولة عن حالات انتحار بين صفوف المراهقين.

وأطلق مغردون هاشتاغ "#لعبة_مريم"، عبر موقع التواصل "تويتر"، للتحذير من اللعبة، على الرغم من إعلان المعنيين على اللعبة، بأنها مجرد لعبة تجعلك تعيش قصة درامية ممتعة من خلال فتاة جميلة تدعى مريم، تعيش في صراع وعليك مساعدتها، بحسب موقع "إرم نيوز".

وأكد السعوديون عن اللعبة، أن للعبة أهدافًا خبيثة ومريبة، مشبهين اللعبة بلعبة "الحوت الأزرق" التي انتشرت وسط المراهقين، وتسببت بحالات انتحار.

​كما برر الكثير مخاوفهم من خلال مضمون اللعبة وطرحها لأسئلة غريبة، دفعت بالكثيرين إلى التشكيك فيها.

تحذير / لعبة مريم تقوم بسرقة بياناتك 😯 pic.twitter.com/g2s6ahu7JS — الشرطة (@DailyKw) August 7, 2017

​تقوم فكرة اللعبة على شخصية فتاة، تعطيها معلوماتك الشخصية، فتخاطبك وتطلب مساعدتك في الطريق، وتطرح أسئلة غريبة ومثيرة، خاصة وأنها تدفع اللاعبين إلى الإجابة عن أسئلة تتعلق بقضايا سياسية.

قلنالكم حذفو لعبة (مريم) و خلاص. pic.twitter.com/wFuDsP0o7W — فاطمـه (@fthree__) August 7, 2017

​وقال صاحب حساب "مطور لعبه مريم"، ويدعى سلمان الحربي، إنه ومجموعة من السعوديين قاموا بتطوير هذه اللعبة.

#لعبة_مريم ديروا بالكم! النهايه جداً سيئه تهديد وخوف من القتل.. هاللعبه الوجه الاخر #للحوت_الازرق! pic.twitter.com/HDPgNYUWPE — حمد الشمري (@hamade33x) August 7, 2017

ورد على الإشاعات والاتهامت التي صدرت حول اللعبة، حيث قال: "اما بخصوص راعين الاشاعات اتركو عنكم ترويع الناس بل الاكاذيب هي مجرد لعبه وبخصوص عنوان البيت ماينحفظ عندنا واي اجابه ماتنحفظ يتبع".

السلام عليكم معاكم سلمان الحربي مطور و اللعبه الي قاعد اشوفه هني كلام فاضي واتمنى من الجميع ان يعرف انه مافي هكر ومن هل كلام يتبع#لعبه_مريم — مطور | مريم-mariam (@mariam9332) August 7, 2017

​اما بخصوص راعين الاشاعات اتركو عنكم ترويع الناس بل الاكاذيب هي مجرد لعبه وبخصوص عنوان البيت ماينحفظ عندنا واي اجابه ماتنحفظ يتبع #لعبه_مريم

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