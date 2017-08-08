إحدى ميزات "فيسبوك" متاحة الآن لمستخدمي "واتسآب"

قام تطبيق "واتسآب" بنسخ ميزة جديدة كانت متاحة لمستخدمي فيسبوك منذ فترة، وتتعلق هذه الميزة الجديدة بكتابة المنشورات.

ووفقًا ل موقع "tech.thaivisa"، فإن "واتسآب" بدأ في نسخ ميزة كتابة المنشورات بخلفية ملونة حسب الحالة والمنشور، والتي توجد في "فيسبوك"، وتجريبها لمستخدميه.

ويجرب تطبيق "واتسآب" حاليًا هذه الميزة لتكون متوفرة لمشتركيه من أجل ضبط حالتهم، لتكون خيارًا إضافيًا إلى جانب ميزة "My Status" التي يمكن أن تحتوي صورًا أو فيديو.

وتتوافر الميزة الجديدة لدى بعض مستخدمي "واتسآب" على أندرويد من خلال النسخة التجريبية رقم 2.17.291، مما يشير إلى أنها ستصبح متوفرة قريبًا لدى جميع المستخدمين.

يذكر أنه منذ عام 2014 أصبح واتسآب تابعًا لفيسبوك بعد صفقة استحواذ بلغت قيمتها 19 مليار دولار.

وقدم التطبيق منذ ذلك الحين العديد من الخاصيات والمزايا الخفية حتى أصبح تطبيق التراسل الفوري الأكثر شعبية في العالم.