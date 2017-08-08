كلينتون تحضر حفل زفاف مغربي – يهودي بلباس عربي(صورة)

حضرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون حفل زفاف لاعب كرة القدم الإسرائيلي، أليكس سفييكا في مدينة نيويورك.

وتزوج اللاعب سفييكا من ابنة الملياردير المغربي مارك لازر. وأقيم الاحتفال الضخم في إحدى فنادق الخمس نجوم في نيويورك، وبين الضيوف المدعوين العديد من المشاهير منهم ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تيفاني والمغنية جينيفير لوبيز مع صاحبها.

ولفتت هيلاري كلينتون الضيوف بلباسها الشعبي المغربي. وأطلق على هيلاري اسم "ملكة الشرق"، وقد نشرت مجلة "فوغ" الشهيرة أن هذا الزي كان الأنسب لهذا الاحتفال.

#billclinton #hillaryclinton #billary Публикация от Hillary Goddess Clinton (@hillaryrodhamclinton1947) Авг 7 2017 в 12:25 PDT

وعلى ما يبدو، تعمل المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية بمعالجة حالة الاكتئاب بعد هزيمتها في السباق الرئاسي. وظهرت كلينتون متوهجة بالسعادة وظلت تمسك يد زوجها طوال الحفل. وأشار الحاضرون يبدو أن الزوجين طوروا علاقاتهما نحو الأفضل.