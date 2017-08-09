عائلة أمريكية ترفع دعوة قضائية ضد شركة يونايتد ايرلاينز بسبب وفاة كلبها

حيث قدمت العائلة كلبها الخاص لموظفي الطائرة ليضعوه ضمن المنطقة المخصصة للشحن.
لكن و لسوء الحظ تم تأجيل موعد الإقلاع لساعتين بسبب الأحوال الجوية السيئة، حسب ما نقلت صحيفة الواشنطن بوست.
وبعد وصول الطائرة الى وجهتها عثر العاملون على الكلب في حالة الوفاة.
وأرجعت العائلة السبب لعدم وجود التكييف الجيد في منطقة الشحن السبب الذي أدى للوفاة.
لتقوم بعدها الشركة بإرسال برقية تعزية و تعرب عن أسفها من الحادث.
يذكر بأنها ليست المرة الأولى الذي يموت فيها حيوان على متن خطوط هذه الشركة.
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