عائلة أمريكية ترفع دعوة قضائية ضد شركة يونايتد ايرلاينز بسبب وفاة كلبها

قامت عائلة أمريكية من ولاية تكساس، برفع دعوة قضائية ضد شركة طيران يونايتد ايرلاينز الأمريكية، وذلك بعد وفاة كلبها في الطائرة.

© East News/ طفل لاجئ سوري ينام في حضن كلب

وتعود أحداث القصة الى يوم الاحد الماضي، عندما قررت عائلة أمريكية التوجه الى سان فرانسيسكو عن طريق شركة الطيران.

حيث قدمت العائلة كلبها الخاص لموظفي الطائرة ليضعوه ضمن المنطقة المخصصة للشحن.

لكن و لسوء الحظ تم تأجيل موعد الإقلاع لساعتين بسبب الأحوال الجوية السيئة، حسب ما نقلت صحيفة الواشنطن بوست.

وبعد وصول الطائرة الى وجهتها عثر العاملون على الكلب في حالة الوفاة.

وأرجعت العائلة السبب لعدم وجود التكييف الجيد في منطقة الشحن السبب الذي أدى للوفاة.

لتقوم بعدها الشركة بإرسال برقية تعزية و تعرب عن أسفها من الحادث.

يذكر بأنها ليست المرة الأولى الذي يموت فيها حيوان على متن خطوط هذه الشركة.