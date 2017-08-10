بالصور...روسي يصطاد كائنات مخيفة في أعماق البحار

وثق الصياد الروسي رومان فيدورتسوف، مجموعة صور لكائنات بحرية غريبة ، تم اصطيادها في أعماق البحار الروسية.

ونشر فيدورتسوف مجموعة من الصور للكائنات الغريبة التي يعثر عليها ، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

One more strange fish. Еще одна странная рыба pic.twitter.com/ncowFAfTnj — Роман Федорцов (@rfedortsov) August 8, 2017

وكانت الصور والتغريدات كفيلة بأن تجعل من هذا الصياد نجمًا عبر مواقع التواصل، بعد أن حققت انتشارا واسعا.

Macrourus is a genus of rattails. Еще один Крысохвост(Макрурус) pic.twitter.com/4TPINotE5d — Роман Федорцов (@rfedortsov) August 5, 2017​

ومن بين هذه الصور، نجد صورة لكائن غريب، يبدو أنها جمجمة لأحد الحيتان. وعلق عليها الصياد قائلا "يا إلهي ما هذا؟".

Teeth like fence)… Зубы как забор) pic.twitter.com/YST5BL1jYX — Роман Федорцов (@rfedortsov) August 3, 2017

ويعيش رومان فيدورتسوف في مورمانسك، وهي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي مورمانسك أوبلاست.