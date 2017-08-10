بالصور...روسي يصطاد كائنات مخيفة في أعماق البحار

ونشر فيدورتسوف مجموعة من الصور للكائنات الغريبة التي يعثر عليها ، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
One more strange fish. Еще одна странная рыба pic.twitter.com/ncowFAfTnj— Роман Федорцов (@rfedortsov) August 8, 2017
وكانت الصور والتغريدات كفيلة بأن تجعل من هذا الصياد نجمًا عبر مواقع التواصل، بعد أن حققت انتشارا واسعا.
Macrourus is a genus of rattails. Еще один Крысохвост(Макрурус) pic.twitter.com/4TPINotE5d— Роман Федорцов (@rfedortsov) August 5, 2017
ومن بين هذه الصور، نجد صورة لكائن غريب، يبدو أنها جمجمة لأحد الحيتان. وعلق عليها الصياد قائلا "يا إلهي ما هذا؟".
Teeth like fence)… Зубы как забор) pic.twitter.com/YST5BL1jYX— Роман Федорцов (@rfedortsov) August 3, 2017
ويعيش رومان فيدورتسوف في مورمانسك، وهي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي مورمانسك أوبلاست.
Wolffish Zombie) pic.twitter.com/vbCX5lrO43— Роман Федорцов (@rfedortsov) July 30, 2017
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)