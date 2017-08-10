"فيسبوك" يطلق خدمة جديدة تغني المستخدم عن التلفاز

أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، عن أن موقعه بصدد إطلاق خدمة جديدة قد تسهم في استغناء المستخدمين عن مشاهدة التلفاز.

ونقل موقع "ماشابل" المعني بأخبار التكنولوجيا، إن "فيسبوك" سيطلق منصة جديدة لبث العروض المرئية سيطلق عليها اسم "Watch"، وهي الخطوة التي ستجعل الموقع منافسا قويا لمنصات عرض فيديو مملوكة لعمالقة في مجال الصناعات التكنولوجية مثل "أبل" و"غوغل" و"نيتفليكس" و"أمازون" وغيرها.

وسيعتمد "فيسبوك" في الخدمة الجديدة على شركائه في مجال الإعلام، الذين سيقدمون له عروضا حصرية على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يعني أن المستخدم سيجد الكثير من العروض التي ستنافس ما تبثه القنوات التلفزيونية التقليدية.

ومن المنتظر أن تشمل العروض مباريات كرة السلة ورحلات السفاري وبرنامجاً لرعاية الأبناء، على أن تكون الخدمة متوافرة في بادئ الأمر لمجموعة محدودة في الولايات المتحدة بتطبيق "فيسبوك" على الهاتف الجوال، وعلى الموقع.

يشار إلى أن "فيسبوك"، كانت قد أضافت تبويباً للفيديو، العام الماضي، ولمحت منذ شهور إلى أنها تريد أن تصبح مصدراً لتسجيلات فيديو أصلية أو جيدة الإنتاج؛ بدلاً من التسجيلات التي يعدها المستخدمون.