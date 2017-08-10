"فيسبوك" يطلق خدمة جديدة تغني المستخدم عن التلفاز

وسيعتمد "فيسبوك" في الخدمة الجديدة على شركائه في مجال الإعلام، الذين سيقدمون له عروضا حصرية على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يعني أن المستخدم سيجد الكثير من العروض التي ستنافس ما تبثه القنوات التلفزيونية التقليدية.
ومن المنتظر أن تشمل العروض مباريات كرة السلة ورحلات السفاري وبرنامجاً لرعاية الأبناء، على أن تكون الخدمة متوافرة في بادئ الأمر لمجموعة محدودة في الولايات المتحدة بتطبيق "فيسبوك" على الهاتف الجوال، وعلى الموقع.
يشار إلى أن "فيسبوك"، كانت قد أضافت تبويباً للفيديو، العام الماضي، ولمحت منذ شهور إلى أنها تريد أن تصبح مصدراً لتسجيلات فيديو أصلية أو جيدة الإنتاج؛ بدلاً من التسجيلات التي يعدها المستخدمون.
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