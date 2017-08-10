عامل نظافة "شبح" يدخل منزل بطريقة غير مشروعة لتنظيفه

اكتشف مواطن أمريكي بعد عودته من رحلة إلى شقته في ضواحي واشنطن، أن شخصا ما اقتحم شقته أثناء غيابه وقام بتنظيفها، ثم خرج منها دون أخذ شيء من الممتلكات.

© AP Photo/ Jacquelyn Martin شبح يجوب حجرات البيت الأبيض

موسكو — سبوتنيك. نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، أن أول إبلاغات حول دخول منزل بصورة غير شرعية، بدأت تصل إلى الشرطة المحلية يوم الإثنين الماضي.

وبحسب الشرطة، بعد عودته اكتشف صاحب الشقة أنه تم تنظيفها وتمت إعادة ترتيب بعض الأمور، ولم يفقد شيئا من الشقة، والملفت أن الرجل ليست لديه ربة منزل أو شغالة تتولى أمور تنظيفها.

ووصلت الشرطة إلى استنتاج بأن عامل النظافة "الشبح" (الخيالي) هو الذي دخل الشقة بطريقة غير مشروعة.

وإلى هنا لم تتلق الشرطة أي بيانات أخرى حول المشتبه بهم في دخول الشقة بطريقة غير مشروعة.