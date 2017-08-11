كويكب يقترب من الأرض ويدخل مدار القمر

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن كويكبا صغيرا يقترب من الأرض بسرعة وقد دخل بالفعل في مدار القمر.

© Fotolia/ Vadimsadovski كويكب عملاق يقترب بشكل خطير اليوم من الأرض

وأفادت وكالة الأنباء الأمريكية UPI أن طول الكويكب يتاروح ما بين 15 إلى 30 مترا، وأصبح على مسافة نحو 30 ألف كم من الأرض، وأنه منطلق بسرعة 9144 كم/الساعة.

وعلى الرغم من أن العلماء لم يحددوا بعد الكويكب عن الأرض بشكل دقيق، إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته أن الكويكب لا يشكل أي خطورة على الأرض وأنه من غير المحتمل أن يصطدم بها

يشار إلى أنه تم رصد الكويكب للمرة الأولى خلال مروره قرب الأرض في أكتوبر 2012، وكان من المفترض أن يعاود الظهور في الشهر نفسه من العام الجاري 2017.