ضباب برتقالي غريب يروع زوار "ديزني لاند" في كاليفورنيا (فيديو وصور)

انتشرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مشاهد مروعة لحرائق الغابات التي تشهدها ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

© REUTERS/ KYLE GRILLOT حريق ضخم في كاليفورنيا يجبر الآلاف على الفرار من منازلهم (صور+فيديو)

نشر رواد مدينة الألعاب ديزني لاند، صورا ومقاطع فيديو، لضباب برتقالي اللون، خيم على خلفية مدينة الملاهي.

ووصف زوار ديزني الخلفية البرتقالية بأنها مروعة وغريبة.

كما تحدث الزوار عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن الدخان الكثيف والرماد المتساقط في الحديقة، حيث ظهرت حديقة الملاهي وكأنها مزخرفة بالضباب البرتقالي الغريب.

​وأشار مستخدمو السوشيال ميديا، وموقع ديزني لاند، إلى أنه لم تحدث أي تغييرات في تشغيل الحديقة وظلت جميع الملاهي مفتوحة.

The #AnaheimHills fire is making for a spooky feel to #Disneyland today pic.twitter.com/tQjcOsx2P9 — Doctor Disney (@Doctor_Disney) October 9, 2017

​ولم تتأثر الحديقة بالدخان والضباب، أو حتى بحرائق الغابات، والتي تبعد عن مدينة الألعاب الشهيرة، بحوالي 13 ميلا (20 كم).

Ominous end to our weekend as #CanyonFire2 casts apocalyptic shadow over @Disneyland Resort. Fire to the east is forcing people from homes. pic.twitter.com/q4aomfzlD1 — Brian M. Westbrook (@BrianWestbrook) October 9, 2017

​في تلال أنهايم تم إخلاء حوالي 1000 منزل بسبب الحريق.

تم تسجيل الحريق، الذى أطلق عليه اسم كانيون فير 2، قبل الساعة 10:00 بتوقيت المحيط الهادي يوم الإثنين.

27th bday was magical 🎃💖 pic.twitter.com/d4YLOf3B7w — Chris (@slaytopher) October 10, 2017

​غير أن سبب الحريق لم يعرف بعد، ولكنه بدأ في نفس منطقة اول كانيون فير على حدود انهيم — كورونا الشهر الماضي.

“Spooky” Disneyland just got Spookier pic.twitter.com/PtboTtT6pe — jenna (@jennastyn) October 10, 2017

​وفي الوقت نفسه، اندلعت الحرائق أيضا في بلد النبيذ في شمال كاليفورنيا، والتي تبعد حوالي 430 ميلا (700 كم) شمال مدينة أنهايم.

My view of the #AnaheimHills fire from #Disneyland. If you're near or in the area stay safe and be alert! pic.twitter.com/wrCrS6I7PM — Nikki Naik (@nrnaik20) October 9, 2017

​وكان مسؤولون بقطاع مكافحة الحرائق ووسائل إعلام محلية، قد أعلنوا أن السلطات أجلت السكان من أبنية في منطقتي نابا وسونوما بولاية كاليفورنيا الأمريكية، صباح اليوم الإثنين، بعد اجتياح حرائق متعددة وسريعة الانتشار للمنطقة.

​وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا، إن رجال الإطفاء يكافحون منذ مساء الأحد حريقا يستعر على مساحة 200 فدان في نابا، التي تبعد نحو 120 كيلومترا إلى الشمال من سان فرانسيسكو وتشتهر بمزارع الكرم.

​وأكد مكتب رئيس شرطة مقاطعة نابا أن ثلاثة حرائق أخرى على الأقل تستعر قرب كاليستوجا، وهي بلدة صغيرة بوادي نابا وقرب مناطق في مقاطعة سونوما مما دفع السلطات لإجلاء السكان من منازلهم والمراكز التجارية والمستشفيات.

My sister is in Disneyland and just sent me these pictures from the fire. Is the world ending or something? Cause this is wack pic.twitter.com/uRut0up3Yr — David (@iheartnate) October 9, 2017

​ونقلت محطة (إن.بي.سي باي إريا) عن مسؤولين قولهم إن الرياح الجافة القوية تساعد في انتشار الحرائق، مشيرة إلى أنهم دعوا السكان بالمناطق التي صدرت لها أوامر إخلاء إجبارية إلى ترك المنطقة على الفور والتوجه إلى مراكز إيواء محلية.