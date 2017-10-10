ضباب برتقالي غريب يروع زوار "ديزني لاند" في كاليفورنيا (فيديو وصور)

ووصف زوار ديزني الخلفية البرتقالية بأنها مروعة وغريبة.
كما تحدث الزوار عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن الدخان الكثيف والرماد المتساقط في الحديقة، حيث ظهرت حديقة الملاهي وكأنها مزخرفة بالضباب البرتقالي الغريب.
I hope everyone is ok🙏 #disneylandfire @CNN @CNNireport #cnnireport @Andersoncooper #fire #sleepingbeautycastle @wolfblitzer pic.twitter.com/cVGGaWLUQL— Vedder💥9💥Gabriel (@PureMichiganDMD) October 9, 2017
وأشار مستخدمو السوشيال ميديا، وموقع ديزني لاند، إلى أنه لم تحدث أي تغييرات في تشغيل الحديقة وظلت جميع الملاهي مفتوحة.
The #AnaheimHills fire is making for a spooky feel to #Disneyland today pic.twitter.com/tQjcOsx2P9— Doctor Disney (@Doctor_Disney) October 9, 2017
ولم تتأثر الحديقة بالدخان والضباب، أو حتى بحرائق الغابات، والتي تبعد عن مدينة الألعاب الشهيرة، بحوالي 13 ميلا (20 كم).
Ominous end to our weekend as #CanyonFire2 casts apocalyptic shadow over @Disneyland Resort. Fire to the east is forcing people from homes. pic.twitter.com/q4aomfzlD1— Brian M. Westbrook (@BrianWestbrook) October 9, 2017
في تلال أنهايم تم إخلاء حوالي 1000 منزل بسبب الحريق.
تم تسجيل الحريق، الذى أطلق عليه اسم كانيون فير 2، قبل الساعة 10:00 بتوقيت المحيط الهادي يوم الإثنين.
27th bday was magical 🎃💖 pic.twitter.com/d4YLOf3B7w— Chris (@slaytopher) October 10, 2017
غير أن سبب الحريق لم يعرف بعد، ولكنه بدأ في نفس منطقة اول كانيون فير على حدود انهيم — كورونا الشهر الماضي.
“Spooky” Disneyland just got Spookier pic.twitter.com/PtboTtT6pe— jenna (@jennastyn) October 10, 2017
وفي الوقت نفسه، اندلعت الحرائق أيضا في بلد النبيذ في شمال كاليفورنيا، والتي تبعد حوالي 430 ميلا (700 كم) شمال مدينة أنهايم.
My view of the #AnaheimHills fire from #Disneyland. If you're near or in the area stay safe and be alert! pic.twitter.com/wrCrS6I7PM— Nikki Naik (@nrnaik20) October 9, 2017
وكان مسؤولون بقطاع مكافحة الحرائق ووسائل إعلام محلية، قد أعلنوا أن السلطات أجلت السكان من أبنية في منطقتي نابا وسونوما بولاية كاليفورنيا الأمريكية، صباح اليوم الإثنين، بعد اجتياح حرائق متعددة وسريعة الانتشار للمنطقة.
Guardians + the eerie orange sky #disneycaliforniaadventure pic.twitter.com/g2pGc2XbWE— LOLITA (@lothoee) October 9, 2017
وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا، إن رجال الإطفاء يكافحون منذ مساء الأحد حريقا يستعر على مساحة 200 فدان في نابا، التي تبعد نحو 120 كيلومترا إلى الشمال من سان فرانسيسكو وتشتهر بمزارع الكرم.
Paradise Pier at #Disneyland eerily quiet. Coaster stuck & evacuated, Toy Story closed, Anaheim fire clouds above. #Canyon2Fire #Disney pic.twitter.com/PnOuuAoMRm— Jason Cochran (@JasCochran) October 9, 2017
وأكد مكتب رئيس شرطة مقاطعة نابا أن ثلاثة حرائق أخرى على الأقل تستعر قرب كاليستوجا، وهي بلدة صغيرة بوادي نابا وقرب مناطق في مقاطعة سونوما مما دفع السلطات لإجلاء السكان من منازلهم والمراكز التجارية والمستشفيات.
My sister is in Disneyland and just sent me these pictures from the fire. Is the world ending or something? Cause this is wack pic.twitter.com/uRut0up3Yr— David (@iheartnate) October 9, 2017
ونقلت محطة (إن.بي.سي باي إريا) عن مسؤولين قولهم إن الرياح الجافة القوية تساعد في انتشار الحرائق، مشيرة إلى أنهم دعوا السكان بالمناطق التي صدرت لها أوامر إخلاء إجبارية إلى ترك المنطقة على الفور والتوجه إلى مراكز إيواء محلية.
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