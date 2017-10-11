"تويتر" يضيف خاصية أحبها مستخدمو "فيسبوك"

كشفت الشركة المالكة لموقع التغريدات القصيرة "تويتر" عن نيتها تقديم ميزة جديدة للموقع بعد أن حققت قبولا واسعا بين مستخدمي "فيسبوك" الذي يعد أكبر منافسي "تويتر" على الإطلاق.

© AP Photo/ تويتر يقدم شهادته أمام الكونغرس الأمريكي بشأن روسيا

وقال موقع The Verge، المعني بأخبار التكنولوجيا، إن "تويتر" قرر إضافة خاصية حفظ التغريدات على غرار خاصية Save Post المتاحة في "فيسبوك" التي تمكن المستخدمين من حفظ المنشورات وقراءتها في وقت لاحق، ما سيفيد مستخدمي "تويتر" في تقليل العودة للبحث عن تغريدات سبقت قراءتها.

ومن المنتظر أن يخصص مطورو موقع "تويتر" خيارا مربوطا بالتغريدات للاستفادة من الخاصية الجديدة بحيث تنسدل منه قائمة جديدة للمستخدم، منفصلة عن قائمة "المفضل" لعدد من التغريدات التي يرغب المستخدم في مطالعتها في وقت لاحق، في حال كان يتصفح بشكل سريع.

يشار إلى أن الخاصية الجديدة لا تزال قيد التجربة، أي أنها لم تظهر بعد لدى المستخدمين، وفي حال انتهاء المرحلة التجريبية سيتم تفعيلها لدى عدد محدود منهم.