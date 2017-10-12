الكوريون لا يعجبهم النصب التذكاري لأغنية "غانغنام ستايل" (صور)

النصب التذكاري الذي يبدو على شكل راحتي يدين تم وضعهما على بعضهما بعضا، للدلالة على الحركة التي كان يقوم بها المغني الكوري أثناء أدائه للأغنية.
حتى المغني الكوري صاحب الأغنية كان له انتقاداته لهذا النصب التذكاري. يذكر بأن النصب أقيم في أبريل /نيسان 2016، بالقرب من مركز المعارض التجارية كويكس في سيؤول.
وعلى الرغم من مرور عام ونصف العام على وضع النصب، ما يزال الكوريون يشككون في الفائدة منه ويعتبرونه باهظا جدا.
4억원의 강남스타일 조형물~^.^ㅋ— 최양수 (@pluswater) ١٥ يوليو، ٢٠١٧
근데 보기 흉하다~ㅡ.ㅡ#강남스타일 #gangnamstyle #강남스타일조형물 #gangnam #강남 #조형물 #흉물 #싸이 #싸이_강남스타일 #PSY #케이팝 #케이팝스타 #kpop #dance #댄스 #신나 pic.twitter.com/scZgQFPLHB
لكن العديد من السياح الأجانب للعاصمة الكورية الجنوبية كان لهم رأي مخالف لسكان العاصمة، فالمغني ليام غالاغر وأعضاء فرقته كولدبلاي ذهبوا خصيصا لالتقاط الصور مع النصب.
حيث "غردوا" على التويتر، قائلين: "إنه أفضل شيء وجدناه في كوريا الجنوبية.
We found the best thing in Korea #gangnamstyle pic.twitter.com/3QfGjPwck8— Jonan Scheffler (@thejonanshow) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
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