الكوريون لا يعجبهم النصب التذكاري لأغنية "غانغنام ستايل" (صور)

يواصل سكان كوريا الجنوبية، بخاصة سكان العاصمة سيؤول، توجيه الانتقادات للنصب التذكاري لأغنية "غانغنام ستايل"، الذي أقيم في العاصمة.

النصب التذكاري الذي يبدو على شكل راحتي يدين تم وضعهما على بعضهما بعضا، للدلالة على الحركة التي كان يقوم بها المغني الكوري أثناء أدائه للأغنية.

حتى المغني الكوري صاحب الأغنية كان له انتقاداته لهذا النصب التذكاري. يذكر بأن النصب أقيم في أبريل /نيسان 2016، بالقرب من مركز المعارض التجارية كويكس في سيؤول.

وعلى الرغم من مرور عام ونصف العام على وضع النصب، ما يزال الكوريون يشككون في الفائدة منه ويعتبرونه باهظا جدا.

لكن العديد من السياح الأجانب للعاصمة الكورية الجنوبية كان لهم رأي مخالف لسكان العاصمة، فالمغني ليام غالاغر وأعضاء فرقته كولدبلاي ذهبوا خصيصا لالتقاط الصور مع النصب.

حيث "غردوا" على التويتر، قائلين: "إنه أفضل شيء وجدناه في كوريا الجنوبية.