هذا سبب إلغاء حفل الفنانة المصرية شيرين في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اليوم الأحد، 15 أكتوبر/تشرين الأول، عن إلغاء حفل غنائي خيري كانت ستقيمه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في المملكة لدعم الأطفال مرضى السرطان.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy تغييرات جوهرية في وسائل الإعلام السعودية

تنويه بخصوص الحفل الغنائي للفنانة شيرين ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان … pic.twitter.com/4AP7ie4ejp — هيئة الترفيه (@GEA_SA) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وأكدت الهيئة، في بيان لها نشرته على حسابها عبر "تويتر"، أن إلغاء الحفلة جاء لعدم تقدم المنظمين بطلب ترخيص لهذا النوع من الفعاليات، داعية كافة الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات للتواصل معها، واستخراج التراخيص اللازمة، وفق الأنظمة المعمول بها، ولحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة.

يذكر أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، كانت ستقدم فقرة غنائية مخصصة للنساء فقط، ضمن فعاليات حفل الليالي العربية الخامس، الذي تقيمه جمعية "سند" الخيرية، لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، في قاعة نيارة بالرياض يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتتراوح أسعار تذاكرها بين 3000 ريال سعودي كحد أدنى وتصل إلى 10000ريال.

وآثارت أسعار التذاكر ضجة كبيرة بين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تصدر هاشتاغ #شيرين_في_الرياض، موقع "تويتر" وسادت حالة من الجدل والاستنكار بسبب المبالغة في الأسعار، ووصفها البعض بالـ"خيالية"، فيما علق آخرون بأن "التذاكر ريعها خيري ويجب أن تكون في حدود معقولة".​