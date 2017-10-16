بالفيديو...لحظات مرعبة لركاب طائرة بسبب خلل فني

وصف ركاب طائرة تابعة لشركة طيران آسيا، لحظات الرعب التي عاشوها بسبب مشكلة فنية أصابت الطائرة بأنها "رهيبة".

اضطرت الرحلة "QZ535" إلى العودة للمطار مرة أخرى، بسبب المشكلة التي لحقت بها، بعد 25 دقيقة فقط من انطلاقها من بيرث إلى بالي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "التليغراف" فإن أقنعة الأوكسجين انخفضت من السقف كإجراء احترازي وأبلغ 145 راكبا بالثبوت في أماكنهم، وذلك بعد انخفاض ضغط الهواء داخل مقصورة الطائرة بسبب خلل فني.

واضطر طاقم الطائرة إلى النزول لمسافة 20 ألف قدم بعد دقائق قليلة على انطلاق الرحلة.

والتقط الركاب مقاطع فيديو، نشروها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، للحظات الرعب التي سادت الرحلة، حيث كان الركاب يبعثون برسائل نصية إلى عائلاتهم يقولون لهم فيها "وداعا".

Investigators are trying to work out what caused an Air Asia flight to lose cabin pressure and plummet on its way to Bali. #7News pic.twitter.com/n3SPgYYgSM — 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) October 15, 2017

​وأكد أحد الركاب "كنا جميعا نقول وداعا لبعضنا البعض، وكان ذلك مزعجا حقا".

A Bali-bound flight has been forced back to Perth after losing cabin pressure. pic.twitter.com/E6ENGBr1og — 7 News Perth (@7NewsPerth) October 15, 2017

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