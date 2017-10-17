مغني عربي يعشقه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

اعتاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مشاركة متابعيه على صفحات التواصل الاجتماعي لحظات حياته سواء السعيدة أو الحزينة.

ونشر أدرعي على صفحاته على "فيسبوك" و"تويتر" مقطع من أحد أغاني المطرب المصري الشهير عمرو دياب.

وكتب أدرعي معلقا على نشر المقطع "أخر رواق بعد يوم شغل طويل..تصبحون على خير".





وكعادة مثل هذه المنشورات لدرعي لاقت هجوما كبيرا عليه وعلى دولته إسرائيل، في وسط ترحيب عدد آخر من المستخدمين بما أقدم عليه أردعي.





ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن أدرعي عشقه للمطرب المصري عمرو دياب، إذ شارك في حملة لترويج ألبوم لعمرو دياب في 2016 "أحلى وأحلى"، وكتب على صفحته "أدعوكم إلى الاستماع والاستمتاع بالألبوم الجديد للمطرب المصري عمرو دياب أحلى وأحلى أنا شخصيا أعجبني فماذا عنكم؟".

واعتبر أغنية "عكس بعض" لعمرو دياب من أكثر الأغاني جمالا.





وأعلن أدرعي في أكثر من مناسبة حبه لأم كلثوم وفايزة أحمد والمطرب حمزة نمرة.