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17:16 16 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    الطفل ريان

    عمره 6 سنوات ويربح 11 مليون دولار سنويا من "يوتيوب" (فيديو)

    YouTube/Ryan ToysReview
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    حل طفل لم يتعد عمره 6 أعوام في المركز الثامن في قائمة أصحاب أكبر أرباح على موقع يوتيوب، حيث بلغت أرباحه 11 مليون دولار خلال العام الماضي فقط.

    وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الطفل ريان، الذي لم يتم الكشف عن لقبه أو محل إقامته، حقق أرباحُا خيالية مقارنة بعمره، وذلك من خلال تقديمه لمقاطع فيديو على قناته الخاصة على موقع يوتيوب.

    وحصلت قناة الطفل ريان على يوتيوب على ما يزيد عن 10 ملايين مشترك، وذلك بعد أن حققت مقاطع الفيديو التي يقدمها أعداد مشاهدة كبيرة وشهرة واسعة خاصة بين الأطفال، يقدم فيها تقييمات وعرض لألعاب الأطفال بمختلف أشكالها وأنواعها.

    وبحسب ما ورد على الصفحة الشخصية لريان، فإن عائلته بدأت نشر مقاطع الفيديو منذ مارس/آذار 2015، عندما كان عمره 3 سنوات فقط، وتقول والدته إن طفلها كان كثير المشاهدة لفيدوهات تقييم ألعاب الأطفال، وفي أحد الأيام سألها "لماذا لا أكون أنا أيضًا على اليوتيوب؟".

    قررت عائلته، منذ ذلك الحين أن تنشر مقاطع فيديو لريان وهو يمارس هوايته المفضلة في تقديم ألعاب الأطفال للمشاهدين، وبدأول بمقطع بسيط مديته 15 دقيقة، يظهر فيه الطفل وهو يفتح صندوق مكعبات الليغو، ثم بدأ في تقديم مقاطع أخرى تناول فيها أعداد ضخمة من الألعاب.  

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